В Україні різко подорожчала картопля: ціни зросли на 22% за тиждень

На ринку картоплі в Україні цього тижня зафіксовано активізацію торговельно-закупівельної діяльності.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Станом на сьогодні ціни на картоплю коливаються в межах 22-30 грн/кг (0,53-0,72 дол./кг), що в середньому на 22% вище, ніж минулого тижня.

Зростання попиту пояснюють підготовкою оптових компаній і роздрібних мереж до новорічних свят.

Аналітики ринку прогнозують можливе подальше зростання цін, але різких стрибків не очікують.

Водночас картопля в Україні вже коштує на 85% дорожче, ніж у цей же період минулого року. Основною причиною такого подорожчання стало значне скорочення врожаю через літню посуху, яка охопила більшість регіонів вирощування.

Експерти наголошують, що дефіцит пропозиції може зберігатися й у наступні місяці, що сприятиме стабільно високим цінам у даному сегменті.

Найбільші виробники картоплі в Україні

Найбільшими виробниками картоплі в Україні є Continental Farmers Group (власники - державні фонди Саудівської Аравії) та агрокомпанія "Аделаїда" Сергія Рибалка.

Перша вирощує цей овоч на приблизно 2000 гектарів, друга - на 500 гектарах. Основні регіони вирощування картоплі включають Вінницьку, Житомирську, Львівську та Київську області.

Додамо, холодна погода, що встановилася на більшій частині території України, спричинила різке зниження обсягів пропозиції тепличних огірків, що призвело до стрімкого зростання цін у цьому сегменті ринку.

На початку грудня знизилися ціни на цибулю. Головною причиною зниження цін стало падіння попиту в цьому сегменті, оскільки виробники дедалі частіше пропонують на продаж овочі середньої та низької якості.