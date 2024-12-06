Ціни на цибулю в Україні знизились: в чому причина

Після нещодавнього подорожчання в Україні знову знизилися відпускні ціни на цибулю. Про це інформують аналітики проекту EastFruit

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Чому дешевшає цибуля і які зараз ціни

Головною причиною зниження цін стало падіння попиту в цьому сегменті, оскільки виробники дедалі частіше пропонують на продаж овочі середньої та низької якості.

Так, на сьогоднішній день ціни на ріпчасту цибулю варіюються в рамках діапазону 10–16 грн/кг ($0,24-0,38/кг), що в середньому на 16% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Зазначається, що ближче до вихідних оптові партії цибулі в Україні вже реалізуються за цінами, що поступаються показникам попереднього сезону.

Слід зазначити, що більшість фермерів намагається утримуватися від продажу цибулі через надзвичайно низькі ціни.

Виробники цибулі

Виробниками цибулі є ТОВ "Кищенці" та ПАЕК.

ТОВ "Кищенці", розташоване в селі Добра Маньківського району Черкаської області, спеціалізується на вирощуванні моркви та цибулі на площі 400 га й має власні сховища для їх зберігання. Крім того, підприємство утримує 4 тис.700 голів великої рогатої худоби, включаючи дійне стадо голштинської породи, і займається свинарством. Незважаючи на виклики війни, "Кищенці" продовжують інвестувати в розвиток інфраструктури та розширення виробничих потужностей.

Група компаній ПАЕК (Південна агроекспортна компанія) базується в Миколаївській області. Це один із провідних агрохолдингів України, який обробляє приблизно 130 тис. га землі та спеціалізується на вирощуванні зернових, технічних культур і цибулі.