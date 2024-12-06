Цены на лук в Украине снизились: в чем причина

После недавнего подорожания в Украине снова снизились отпускные цены на лук. Об этом информируют аналитики проекта EastFruit.

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Почему дешевеет лук и какие сейчас цены

Главной причиной снижения цен стало падение спроса в этом сегменте, поскольку производители все чаще предлагают на продажу овощи среднего и низкого качества.

Так, на сегодняшний день цены на репчатый лук варьируются в рамках диапазона 10–16 грн/кг ($0,24-0,38/кг), что в среднем на 16% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Отмечается, что ближе к выходным оптовые партии лука в Украине уже реализуются по ценам, уступающим показателям предыдущего сезона.

Следует отметить, что большинство фермеров пытаются воздерживаться от продажи лука из-за чрезвычайно низких цен.

Производители лука

Производителями лука являются ООО "Кищенцы" и ПАЭК.

ООО "Кищенцы", расположенное в селе Добра Маньковского района Черкасской области, специализируется на выращивании моркови и лука на площади 400 га и имеет свои хранилища для их хранения. Кроме того, предприятие содержит 4 тыс.700 голов крупного рогатого скота, включая дойное стадо голштинской породы, и занимается свиноводством. Несмотря на вызовы войны, "Кищенцы" продолжают инвестировать в развитие инфраструктуры и расширение производственных мощностей.

Группа компаний ПАЭК (Южная агроэкспортная компания) базируется в Николаевской области. Это один из ведущих агрохолдингов Украины, обрабатывающий около 130 тыс. га земли и специализируется на выращивании зерновых, технических культур и лука.