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Цены на лук в Украине снизились: в чем причина
После недавнего подорожания в Украине снова снизились отпускные цены на лук. Об этом информируют аналитики проекта EastFruit.
Почему дешевеет лук и какие сейчас цены
Главной причиной снижения цен стало падение спроса в этом сегменте, поскольку производители все чаще предлагают на продажу овощи среднего и низкого качества.
Так, на сегодняшний день цены на репчатый лук варьируются в рамках диапазона 10–16 грн/кг ($0,24-0,38/кг), что в среднем на 16% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.
Отмечается, что ближе к выходным оптовые партии лука в Украине уже реализуются по ценам, уступающим показателям предыдущего сезона.
Следует отметить, что большинство фермеров пытаются воздерживаться от продажи лука из-за чрезвычайно низких цен.
Производители лука
Производителями лука являются ООО "Кищенцы" и ПАЭК.
ООО "Кищенцы", расположенное в селе Добра Маньковского района Черкасской области, специализируется на выращивании моркови и лука на площади 400 га и имеет свои хранилища для их хранения. Кроме того, предприятие содержит 4 тыс.700 голов крупного рогатого скота, включая дойное стадо голштинской породы, и занимается свиноводством. Несмотря на вызовы войны, "Кищенцы" продолжают инвестировать в развитие инфраструктуры и расширение производственных мощностей.
Группа компаний ПАЭК (Южная агроэкспортная компания) базируется в Николаевской области. Это один из ведущих агрохолдингов Украины, обрабатывающий около 130 тыс. га земли и специализируется на выращивании зерновых, технических культур и лука.