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Импортные сыры уже намного дешевле отечественных: какие цены и чего ждать потребителям
Из-за роста стоимости сырого молока украинские сыровары пытаются и дальше поднимать цены на свою продукцию. Ведущие производители планируют с 1 декабря увеличить цену на свои сыры сразу на 10%.
Об этом сообщает Инфагро.
По мнению аналитиков, немногие из производителей сыров смогут добиться реального увеличения цены.
"Большие торговые сети заняли жесткую позицию и очень неохотно идут на уступки поставщикам. Поэтому сырзаводам придется еще аккумулировать убытки, ведь сырье уже подорожало более чем на 40%", — отмечают эксперты.
Они прогнозируют, что украинцы для праздничного стола вряд ли смогут приобрести нормальный сыр дешевле 400 грн/кг.
"Но праздник есть праздник, сыр все равно будут покупать, просто "куски сыра" в корзинах потребителей будут мельче", — подчеркивают аналитики.
Они добавляют, что импортные европейские сыры уже намного дешевле отечественных, поэтому можно ожидать, что добрую часть рынка у украинских сыроделов перед праздниками заберут поставщики импортной продукции.
"Разница в цене с украинским "голландским" сыром настолько поразительна, что сети не могут этим не воспользоваться и завезут больше импортного товара", — констатируют аналитики.
Какие цены на сыр в магазинах
Рост закупочных цен на молоко-сырье, производственных затрат на молокоперерабатывающих предприятиях способствует росту цен на молочные продукты на полках супермаркетов и сокращению их потребления на внутреннем рынке, сообщает аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили.
Так, сыр "Украинский" жирностью 50% в среднем стоит 513,52 грн./кг. %) относительно прошлогоднего периода. Самая низкая цена на сыр "Украинский твердый весовой" – 239,90 грн. кг, а самая высокая на сыр бренда Organic Milk – 790,00 грн.
Сыр "Голландский" жирностью 45% в среднем стоит 499,39 грн. за кг. По сравнению с предыдущим месяцем, товар подорожал на 7,30 грн. (+1%), но по отношению к прошлому году сыр подорожал на 77,73 грн. (+16%). Самая низкая цена на "Голландский" сыр бренда "Кременецкие молочные изделия" – 289,00 грн. за кг, а самая высокая в компании "Звенигора" — 701,30 грн. за кг.
Средняя цена на сыр "Маасдам" жирностью 45% отечественного производства составил 564,12 грн. за кг на 1,39 грн. (-0,2%) меньше месяца назад. Сыр стоит на 25,58 грн. (+5%) больше, чем в прошлом году. Среди отечественной продукции дешевле стоит сыр лейбла Auchan – 299,80 грн. за кг. Самый дорогой "Маасдам" продается под лейблом Metro Chef и стоит 972,67 грн. за кг. Импортный "Маасдам" в среднем стоит 672,54 грн. за кг в, что на 19% дороже отечественного сыра.
Сыр "Гауда" жирностью 45% от украинских компаний в среднем стоит 523,34 грн. за кг на 28,35 грн. (+5%) больше по сравнению с предыдущим месяцем, но на 97,83 грн. (+19%) дороже, чем в прошлом году. Среди отечественной продукции дешевле стоит сыр "Гауда Европейская" производства "Комо" — 425,40 грн. за кг. Самая дорогая "Гауда" производства "Пирятин" и стоит 619,93 грн. за кг. Импортный сыр "Гауда" в среднем в Украине стоит 519,37 грн. за кг, что на 1% дороже продукции украинских сыроделов.
"Моцарелла" жирностью 45% украинского производства в среднем стоит 526,78 грн. за кг. Сыр подорожал на 25,82 грн. (+5%) по сравнению с предыдущим месяцем. За последний год "Моцарелла" подорожала на 205,68 грн. (+39%). Дешевле всего стоит мягкая "Моцарелла" производства Lemberg Cheese — 353,70 грн. за кг. Самая дорогая "Моцарелла" под лейблом Organic Milk, которая стоит 847,00 грн. за кг. Импортная "Моцарелла" в среднем стоит 610,50 грн. за кг, что на 16% дороже продукции отечественных сыроделов.
Из-за высоких цен украинские потребители с доходами ниже среднего начали отказывать себе в молочных продуктах, а молокоперерабатывающие предприятия сокращают отгрузку готовой продукции на внутренний рынок. Сокращение спроса на молочную продукцию в Украине может поспособствовать определенной стабилизации цен на молоко-сырье во второй половине декабря. в дальнейшем это может повлиять на цены на полках торговых сетей в сторону определенного понижения", — подчеркивает Кухолейшвили.