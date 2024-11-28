Подорожание яиц: АМКУ расследует обоснованность повышения цен

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) исследует причины повышения цен на куриные яйца, стремительно дорожающие с октября 2024 года.

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Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

АМКУ проверяет обоснованность повышения цен на куриные яйца

Отмечается, что ведомство уже направило требования о предоставлении информации субъектам хозяйствования, которые:

непосредственно осуществляют производство куриных яиц и формируют первичное предложение на соответствующем товарном рынке;

осуществляют хозяйственную деятельность по продаже населению товаров, в частности куриных яиц;

осуществляют производство комбикормов, стоимость которых является одной из основных составляющих себестоимости куриных яиц.

Сообщается, что ситуацию с повышением цен на яйца АМКУ реагирует не впервые. Так, в октябре 2022 года было начато исследование причин повышения цен на куриные яйца в отечественных торговых сетях. В ходе исследования была собрана и проанализирована информация от участников рынка на каждом из звеньев оборота товара на пути от производителя к конечному потребителю.

"На этапе формирования выводов в указанном исследовании АМКУ обратил внимание на стремительное повышение цен на куриные яйца в октябре 2024 года, похоже, что произошло в сентябре-октябре 2022 года. Учитывая указанное, временные рамки исследования были расширены с целью охвата ситуации 2024 года .Вместе с этим, предмет, объект и субъектный состав исследования остаются неизменными", — подчеркивают в АМКУ.

Там добавляют, что после получения от участников рынка ответов на требования и последующего анализа всех факторов влияния на ценовое поведение хозяйствующих субъектов на каждом из звеньев оборота товара, будут сформированы окончательные выводы относительно наличия или отсутствия в действиях участников задействованного товарного рынка признаков нарушения законодательства о защита экономической конкуренции.

Крупнейшие производители яиц в Украине

В Украине несколько крупных производителей яиц, которые поставляют продукцию на внутренний рынок и на экспорт. Среди них наиболее известны следующие компании:

Агрохолдинг "Авангард" — крупнейший производитель яиц в Украине, принадлежащий агрохолдингу UkrLandFarming. Продукцию компании знают под брендом "Наседка". Авангард ориентирован на экспорт и является значительным игроком на европейском рынке;

— крупнейший производитель яиц в Украине, принадлежащий агрохолдингу UkrLandFarming. Продукцию компании знают под брендом "Наседка". Авангард ориентирован на экспорт и является значительным игроком на европейском рынке; " Мироновский хлебопродукт" (МХП) — производитель, владеющий брендом "Наша Ряба" и также занимающийся яйцевой продукцией под брендом "Kurkul".

— производитель, владеющий брендом "Наша Ряба" и также занимающийся яйцевой продукцией под брендом "Kurkul". "Овостар Юнион" — известен под брендом "Ясенсвіт". Компания поставляет яйца и яичные продукты на внутренний рынок и занимает одну из ведущих позиций в сегменте.

Почему дорожают яйца

По словам экспертов, рост цен на яйца в этом сезоне в Украине обусловлен несколькими факторами:

Сезонные изменения . Осенью продуктивность кур снижается из-за похолодания, что влияет на уменьшение производства яиц.

. Осенью продуктивность кур снижается из-за похолодания, что влияет на уменьшение производства яиц. Рост цен на корма . Восстановление цен на зерно привело к повышению стоимости кормов для птицы, что увеличило себестоимость производства яиц.

. Восстановление цен на зерно привело к повышению стоимости кормов для птицы, что увеличило себестоимость производства яиц. Рост экспорта в другие страны, где установлены более высокие цены.

Прогнозы по стабилизации цен остаются неопределенными, но закупочная стоимость яиц может достигнуть 80 грн до конца года, что еще больше отразится на розничных ценах для потребителей.

Как заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, в октябре 2024 года производство яиц снизилось на 5% по сравнению с прошлым годом.

Он подчеркнул, что обычно цены на яйца достигают пика в ноябре, после чего начинается постепенное снижение. Поэтому после Нового года ожидается значительное уменьшение цен, если не будет существенных перебоев в энергосистеме Украины.

Согласно данным Государственной службы статистики, в октябре яйца подорожали на 18,1%. Напомним, в сентябре самый большой рост цен тоже наблюдался на яйца – так, в первый месяц осени этот продукт подорожал на 12,1%.