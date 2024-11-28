Подорожчання яєць: АМКУ розслідує обґрунтованість підвищення цін

Антимонопольний комітет України (АМКУ) досліджує причини підвищення цін на курячі яйця, які стрімко дорожчають з жовтня 2024 року.

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Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

АМКУ перевіряє обґрунтованість підвищення цін на курячі яйця

Зазначається, що відомство вже направило вимоги про надання інформації суб'єктам господарювання, які:

безпосередньо здійснюють виробництво яєць курячих та формують первинну пропозицію на відповідному товарному ринку;

провадять господарську діяльність з продажу населенню товарів, зокрема яєць курячих;

здійснюють виробництво комбікормів, вартість яких є однією з основних складових собівартості яєць курячих.

Повідомляється, що на ситуацію із підвищенням цін на яйця АМКУ реагує не вперше. Так, у жовтні 2022 року було розпочато дослідження щодо причин підвищення цін на курячі яйця у вітчизняних торгових мережах. У ході дослідження була зібрана та проаналізована інформація від учасників ринку на кожній з ланок обороту товару на шляху від виробника до кінцевого споживача.

"На етапі формування висновків у зазначеному дослідженні АМКУ звернув увагу на стрімке підвищення цін на курячі яйця у жовтні 2024 року, схоже на те, що відбулось у вересні-жовтні 2022 року. Враховуючи зазначене, часові межі дослідження були розширені з метою охоплення ситуації 2024 року. Разом із цим, предмет, об’єкт та суб’єктний склад дослідження залишаються незмінними", - підкреслюють в АМКУ.

Там додають, що після отримання від учасників ринку відповідей на вимоги та подальшого аналізу всіх факторів впливу на цінову поведінку суб’єктів господарювання на кожній із ланок обороту товару, будуть сформовані остаточні висновки щодо наявності чи відсутності в діях учасників задіяного товарного ринку ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Найбільші виробники яєць в Україні

В Україні є кілька великих виробників яєць, які постачають продукцію на внутрішній ринок та на експорт. Серед них найбільш відомі такі компанії:

Агрохолдинг "Авангард" — найбільший виробник яєць в Україні, що належить до агрохолдингу UkrLandFarming. Продукцію компанії знають під брендом "Квочка". Авангард орієнтований на експорт і є значним гравцем на європейському ринку;

— найбільший виробник яєць в Україні, що належить до агрохолдингу UkrLandFarming. Продукцію компанії знають під брендом "Квочка". Авангард орієнтований на експорт і є значним гравцем на європейському ринку; " Миронівський хлібопродукт" (МХП) — виробник, який володіє брендом "Наша Ряба" і також займається яйцевою продукцією під брендом "Kurkul".

— виробник, який володіє брендом "Наша Ряба" і також займається яйцевою продукцією під брендом "Kurkul". "Овостар Юніон" — відомий під брендом "Ясенсвіт". Компанія постачає яйця та яєчні продукти на внутрішній ринок і займає одну з провідних позицій у сегменті.

Чому дорожчають яйця

За словами експертів, зростання цін на яйця цього сезону в Україні зумовлене кількома факторами:

Сезонні зміни . Восени продуктивність курей знижується через похолодання, що впливає на зменшення виробництва яєць.

. Восени продуктивність курей знижується через похолодання, що впливає на зменшення виробництва яєць. Зростання цін на корми . Відновлення цін на зернові призвело до підвищення вартості кормів для птиці, що збільшило собівартість виробництва яєць.

. Відновлення цін на зернові призвело до підвищення вартості кормів для птиці, що збільшило собівартість виробництва яєць. Зростання експорту до інших країн, де встановлені більш високі ціни.

Прогнози щодо стабілізації цін залишаються невизначеними, але закупівельна вартість яєць може досягти 80 грн до кінця року, що ще більше позначиться на роздрібних цінах для споживачів.

Як заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, у жовтні 2024 року виробництво яєць зменшилося на 5% порівняно з минулим роком.

Він підкреслив, що, зазвичай, ціни на яйця досягають піку в листопаді, після чого починається поступове зниження. Тому після Нового року очікується значне зменшення цін, якщо не буде суттєвих перебоїв в енергосистемі України.

Згідно з даними Державної служби статистики, у жовтні яйця подорожчали на 18,1%. Нагадаємо, у вересні найбільше зростання цін теж спостерігалось на яйця – так, в перший місяць осені цей продукт подорожчав на 12,1%.