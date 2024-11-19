Ціни на яйця б’ють рекорди: скільки коштуватиме десяток до кінця року

Середня ціна за десяток курячих столових яєць на оптовому ринку "Шувар" у Львові нині становить 58,5 грн, що на 58% вище вартості в такий же період минулого року — 37 грн.

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Про це повідомила керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович, пише Аgroportal.ua.

Чому дорожчають яйця

За словами Попович, зростання цін на яйця цього сезону в Україні зумовлене кількома факторами. Вона назвала три причини подорожчання:

Сезонні зміни . Восени продуктивність курей знижується через похолодання, що впливає на зменшення виробництва яєць.

. Восени продуктивність курей знижується через похолодання, що впливає на зменшення виробництва яєць. Зростання цін на корми . Відновлення цін на зернові призвело до підвищення вартості кормів для птиці, що збільшило собівартість виробництва яєць.

. Відновлення цін на зернові призвело до підвищення вартості кормів для птиці, що збільшило собівартість виробництва яєць. Зростання експорту до інших країн, де встановлені більш високі ціни.

"Цього року ціни на яйця наблизилися до пікових показників 2023 року, проте значне здорожчання було також і торік", — зауважила експертка.

Скільки коштуватиме десяток до кінця року: прогнози експертів

Як розповів "Громадському радіо" голова Всеукраїнської Аграрної Ради Денис Марчук, стрибок у ціні на яйця"достатньо відчутний", оскільки в холодний період домашні господарства фактично відходять від пропозиції на ринку й залишається фактично пропозиція від промислових виробників.

На думку експерта, також факторами зростання цін на яйця є вартість кормів та інфляція, яка до кінця року теж зростає. Марчук припустив, що, можливо, наприкінці грудня відбудеться стабілізація цін. Вірогідно, яйця збільшаться в ціні ще на 10 гривень.

Як повідомив у коментарі УНІАН начальник управління закупівель молочних та заморожених товарів мережі супермаркетів Varus Максим Камінський, закупівельна вартість яєць від вітчизняних виробників піднялася на приблизно 50% - з 35 до 62 грн, що також призвело до аналогічного зростання цін для кінцевих споживачів.

За його словами, за останні півтора місяця обсяги продажів яєць впали приблизно на 10%, оскільки споживачі знижують споживання через високу вартість.

Камінський також зазначив, що прогнози щодо стабілізації цін залишаються невизначеними, але можливі два основні сценарії. У першому ціни на яйця почнуть стабілізуватися ближче до кінця листопада, що може призвести до зниження на 5-10 грн. У гіршому сценарії, якщо експорт продовжуватиметься й далі, дефіцит залишиться, і ціни продовжать зростати. Тоді закупівельна вартість може досягти 80 грн до кінця року, що ще більше позначиться на роздрібних цінах для споживачів.

Як заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, у жовтні 2024 року виробництво яєць зменшилося на 5% порівняно з минулим роком.

Він підкреслив, що, зазвичай, ціни на яйця досягають піку в листопаді, після чого починається поступове зниження. Тому після Нового року очікується значне зменшення цін, якщо не буде суттєвих перебоїв в енергосистемі України.

Згідно з даними Державної служби статистики, у жовтні яйця подорожчали на 18,1%. Нагадаємо, у вересні найбільше зростання цін теж спостерігалось на яйця – так, в перший місяць осені цей продукт подорожчав на 12,1%.

Найбільші виробники яєць в Україні

В Україні є кілька великих виробників яєць, які постачають продукцію на внутрішній ринок та на експорт. Серед них найбільш відомі такі компанії: