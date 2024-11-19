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Цены на яйца бьют рекорды: сколько будет стоить десяток до конца года
Средняя цена за десяток куриных столовых яиц на оптовом рынке "Шувар" во Львове составляет 58,5 грн, что на 58% выше стоимости в такой же период прошлого года — 37 грн.
Об этом сообщила руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович, пишет Аgroportal.ua.
Почему дорожают яйца
По словам Попович, рост цен на яйца в этом сезоне в Украине обусловлен несколькими факторами. Она назвала три причины удорожания:
- Сезонные изменения. Осенью продуктивность кур снижается из-за похолодания, что влияет на уменьшение производства яиц.
- Рост цен на корма. Восстановление цен на зерно привело к повышению стоимости кормов для птицы, что увеличило себестоимость производства яиц.
- Рост экспорта в другие страны, где установлены более высокие цены.
"В этом году цены на яйца приблизились к пиковым показателям 2023 года, однако значительное удорожание было также и в прошлом году", — отметила эксперт.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Сколько будет стоит десяток до конца года: прогнозы экспертов
Как рассказал "Громадському радио" председатель Всеукраинской Аграрной Рады Денис Марчук, скачок в цене на яйца "достаточно ощутим", поскольку в холодный период домашние хозяйства фактически отходят от предложения на рынке и остается предложение от промышленных производителей.
По мнению эксперта, факторами роста цен на яйца также являются стоимость кормов и инфляция, которая до конца года тоже растет. Марчук предположил, что, возможно, в конце декабря будет стабилизация цен. По идее, яйца увеличатся в цене еще на 10 гривен.
Как сообщил в комментарии УНИАН начальник управления закупок молочных и замороженных товаров сети супермаркетов Varus Максим Каминский, закупочная стоимость яиц от отечественных производителей поднялась примерно на 50% — с 35 до 62 грн, что также привело к аналогичному росту цен для конечных потребителей.
По его словам, за последние полтора месяца объемы продаж яиц упали примерно на 10%, поскольку потребители снижают потребление из-за высокой стоимости.
Каминский также отметил, что прогнозы по стабилизации цен остаются неопределенными, но возможны два основных сценария. В первом цены на яйца начнут стабилизироваться ближе к концу ноября, что может привести к понижению на 5-10 грн. В худшем сценарии, если экспорт будет продолжаться, дефицит останется, и цены продолжат расти. Тогда закупочная стоимость может достигнуть 80 грн до конца года, что еще больше отразится на розничных ценах для потребителей.
Как заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, в октябре 2024 года производство яиц уменьшилось на 5% по сравнению с прошлым годом.
Он подчеркнул, что обычно цены на яйца достигают пика в ноябре, после чего начинается постепенное снижение. Поэтому после Нового года ожидается значительное снижение цен, если не будет существенных перебоев в энергосистеме Украины.
Согласно данным Государственной службы статистики, в октябре яйца подорожали на 18,1%. Напомним, в сентябре самый большой рост цен тоже наблюдался на яйца – так, в первый месяц осени этот продукт подорожал на 12,1%.
Крупнейшие производители яиц в Украине
В Украине несколько крупных производителей яиц, которые поставляют продукцию на внутренний рынок и на экспорт. Среди них наиболее известны следующие компании:
- Агрохолдинг "Авангард" — крупнейший производитель яиц в Украине, принадлежащий агрохолдингу UkrLandFarming. Продукцию компании знают под брендом "Наседка". Авангард ориентирован на экспорт и является значительным игроком на европейском рынке;
- " Мироновский хлебопродукт" (МХП) — производитель, владеющий брендом "Наша Ряба" и также занимающийся яйцевой продукцией под брендом "Kurkul".
- " Овостар Юнион " — известен под брендом "Ясенсвит". Компания поставляет яйца и яичные продукты на внутренний рынок и занимает одну из ведущих позиций в сегменте.