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Ціни на яйця досягли піку: коли вони подешевшають

Ціни на яйця досягли піку: коли вони подешевшають
Ілюстрація: freepik

Ціни на яйця в Україні зросли через сезонні фактори та економічні умови, але до кінця року очікується стабілізація.

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Про це розповів "Суспільному" перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

"Фактично аналіз попередніх періодів в ринковій тенденції показують, що надалі не варто очікувати суттєвих ринкових коливань. Відповідно суттєвих змін цін", - каже чиновник.

Чому зросла ціна яєць

Він пояснив, що традиційне зростання цін у жовтні та листопаді зумовлене зниженням продуктивності курей через похолодання, що впливає на домашні та промислові господарства.

Окрім того, на ціноутворення впливає оновлення поголів’я курей, яке також знижує обсяги виробництва. У жовтні 2024 року виробництво яєць зменшилося на 5% порівняно з минулим роком.

Інший фактор — зростання цін на корми. Відновлення цін на зернові після кількох років низьких показників, спричинених, зокрема, блокадою морських шляхів, підвищує собівартість виробництва яєць, хоча й підвищує рентабельність фермерських господарств.

Висоцький зазначив, що, зазвичай, ціни на яйця досягають піку в листопаді, після чого починається поступове зниження. Після Нового року очікується значне зменшення цін, якщо не буде суттєвих перебоїв в енергосистемі України.

"Єдиний фактор, який би міг вплинути — це звісно ж стан енергосистеми в країні. За умови стабільної роботи енергосистеми суттєвих змін цін на основні продукти м'ясо-молочного напрямку, борошно — крупельного чи борщового набору як мінімум до кінця року не передбачаються", — пояснив він.

Згідно з даними Державної служби статистики, у жовтні яйця подорожчали на 18,1%. Нагадаємо, у вересні найбільше зростання цін теж спостерігалось на яйця – так, в перший місяць осені цей продукт подорожчав на 12,1%. 

Найбільші виробники яєць в Україні 

В Україні є кілька великих виробників яєць, що постачають продукцію на внутрішній ринок та на експорт. Серед них найбільш відомі такі компанії:

  • Агрохолдинг "Авангард" — найбільший виробник яєць в Україні, що належить до агрохолдингу UkrLandFarming. Продукцію компанії знають під брендом "Квочка". Авангард орієнтований на експорт і є значним гравцем на європейському ринку;
  • "Миронівський хлібопродукт" (МХП) — виробник, який володіє брендом "Наша Ряба" і також займається яйцевою продукцією під брендом "Kurkul". 
  • "Овостар Юніон" — відомий під брендом "Ясенсвіт". Компанія постачає яйця та яєчні продукти на внутрішній ринок і займає одну з провідних позицій у сегменті.
Автор:
Тетяна Гойденко