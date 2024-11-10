Ціни на яйця досягли піку: коли вони подешевшають

Ціни на яйця в Україні зросли через сезонні фактори та економічні умови, але до кінця року очікується стабілізація.

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Про це розповів "Суспільному" перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

"Фактично аналіз попередніх періодів в ринковій тенденції показують, що надалі не варто очікувати суттєвих ринкових коливань. Відповідно суттєвих змін цін", - каже чиновник.

Чому зросла ціна яєць

Він пояснив, що традиційне зростання цін у жовтні та листопаді зумовлене зниженням продуктивності курей через похолодання, що впливає на домашні та промислові господарства.

Окрім того, на ціноутворення впливає оновлення поголів’я курей, яке також знижує обсяги виробництва. У жовтні 2024 року виробництво яєць зменшилося на 5% порівняно з минулим роком.

Інший фактор — зростання цін на корми. Відновлення цін на зернові після кількох років низьких показників, спричинених, зокрема, блокадою морських шляхів, підвищує собівартість виробництва яєць, хоча й підвищує рентабельність фермерських господарств.

Висоцький зазначив, що, зазвичай, ціни на яйця досягають піку в листопаді, після чого починається поступове зниження. Після Нового року очікується значне зменшення цін, якщо не буде суттєвих перебоїв в енергосистемі України.

"Єдиний фактор, який би міг вплинути — це звісно ж стан енергосистеми в країні. За умови стабільної роботи енергосистеми суттєвих змін цін на основні продукти м'ясо-молочного напрямку, борошно — крупельного чи борщового набору як мінімум до кінця року не передбачаються", — пояснив він.

Згідно з даними Державної служби статистики, у жовтні яйця подорожчали на 18,1%. Нагадаємо, у вересні найбільше зростання цін теж спостерігалось на яйця – так, в перший місяць осені цей продукт подорожчав на 12,1%.

Найбільші виробники яєць в Україні

В Україні є кілька великих виробників яєць, що постачають продукцію на внутрішній ринок та на експорт. Серед них найбільш відомі такі компанії: