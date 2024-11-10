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Ціни на яйця досягли піку: коли вони подешевшають
Ціни на яйця в Україні зросли через сезонні фактори та економічні умови, але до кінця року очікується стабілізація.
Про це розповів "Суспільному" перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.
"Фактично аналіз попередніх періодів в ринковій тенденції показують, що надалі не варто очікувати суттєвих ринкових коливань. Відповідно суттєвих змін цін", - каже чиновник.
Чому зросла ціна яєць
Він пояснив, що традиційне зростання цін у жовтні та листопаді зумовлене зниженням продуктивності курей через похолодання, що впливає на домашні та промислові господарства.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Окрім того, на ціноутворення впливає оновлення поголів’я курей, яке також знижує обсяги виробництва. У жовтні 2024 року виробництво яєць зменшилося на 5% порівняно з минулим роком.
Інший фактор — зростання цін на корми. Відновлення цін на зернові після кількох років низьких показників, спричинених, зокрема, блокадою морських шляхів, підвищує собівартість виробництва яєць, хоча й підвищує рентабельність фермерських господарств.
Висоцький зазначив, що, зазвичай, ціни на яйця досягають піку в листопаді, після чого починається поступове зниження. Після Нового року очікується значне зменшення цін, якщо не буде суттєвих перебоїв в енергосистемі України.
"Єдиний фактор, який би міг вплинути — це звісно ж стан енергосистеми в країні. За умови стабільної роботи енергосистеми суттєвих змін цін на основні продукти м'ясо-молочного напрямку, борошно — крупельного чи борщового набору як мінімум до кінця року не передбачаються", — пояснив він.
Згідно з даними Державної служби статистики, у жовтні яйця подорожчали на 18,1%. Нагадаємо, у вересні найбільше зростання цін теж спостерігалось на яйця – так, в перший місяць осені цей продукт подорожчав на 12,1%.
Найбільші виробники яєць в Україні
В Україні є кілька великих виробників яєць, що постачають продукцію на внутрішній ринок та на експорт. Серед них найбільш відомі такі компанії:
- Агрохолдинг "Авангард" — найбільший виробник яєць в Україні, що належить до агрохолдингу UkrLandFarming. Продукцію компанії знають під брендом "Квочка". Авангард орієнтований на експорт і є значним гравцем на європейському ринку;
- "Миронівський хлібопродукт" (МХП) — виробник, який володіє брендом "Наша Ряба" і також займається яйцевою продукцією під брендом "Kurkul".
- "Овостар Юніон" — відомий під брендом "Ясенсвіт". Компанія постачає яйця та яєчні продукти на внутрішній ринок і займає одну з провідних позицій у сегменті.