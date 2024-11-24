В Україні ціни на огірки знову поповзли вгору: скільки коштує кілограм

Після нетривалого зниження цін в Україні знову подорожчали тепличні огірки. Наразі ціни на овоч вже в середньому на 33% дорожчі, ніж в аналогічний період минулого року.

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Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що подорожчання пов'язано зі скороченням пропозиції імпортної продукції на ринку.

"За словами операторів ринку, пропозиція імпортних овочів зараз скоротилася і не може повністю покрити всі запити з боку покупців, що не сприяє стабілізації цінової ситуації в даному сегменті", - підкреслюють аналітики.

Вони нагадують, що до недавнього зниження цін огірки дорожчали протягом 5 тижнів поспіль, встановивши нові цінові рекорди в поточному сезоні.

Ціни на огірки

За даними щоденного моніторингу проєкту, наразі оптові партії тепличних огірків в Україні надходять у продаж по 90–120 грн/кг, залежно від сорту, якості та обсягів партії продукції, що пропонується. Тижнем раніше ціновий діапазон у даному сегменті ринку був у межах 70–100 грн/кг.

Аналітики зауважують, що зараз українським комбінатам вже вдається відвантажувати огірки в середньому на 33% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

"При цьому учасники ринку впевнені, що зростання цін у даному сегменті може зберегтися і найближчим часом, оскільки зміну поточної ситуації можуть призвести лише нові об'ємні поставки імпортних тепличних овочів на внутрішній ринок", - прогнозують аналітики.

Зауважимо, основним постачальником тепличної продукції в Україну залишається Туреччина – це 85% всього імпорту помідорів та огірків.

Хто у списку найбільших гравців на ринку огірків

Одними з найбільших виробників тепличних овочів, зокрема огірків, є комбінат "Тепличний" і Уманський тепличний комбінат (УТК).

Перший був заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині. Як зазначається на сайті підприємства, на сьогодні комбінат нараховує 48 гектарів теплиць з сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Він спеціалізується на вирощуванні огірків і томатів, які постачаються на внутрішній ринок і експортуються до країн-партнерів.

УТК було засновано у 1974 році. На сайті комбінату вказано, що стрімке розширення виробничих площ почалося у 2002 році. Станом на сьогодні вона складає понад 35 гектарів. Теплиці розташовані переважно в Умані, а також у філіях підприємства - Христинівці і Тальному на Черкащині.