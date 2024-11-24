В Украине цены на огурцы снова поползли вверх: сколько стоит килограмм

После непродолжительного снижения цен в Украине снова подорожали тепличные огурцы. Цены на овощ уже в среднем на 33% дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что удорожание связано с сокращением предложения импортной продукции на рынке.

"По словам операторов рынка, предложение импортных овощей сейчас сократилось и не может полностью покрыть все запросы со стороны покупателей, что не способствует стабилизации ценовой ситуации в данном сегменте", – подчеркивают аналитики.

Они напоминают, что до недавнего снижения цен огурцы дорожали в течение пяти недель подряд, установив новые ценовые рекорды в текущем сезоне.

Цены на огурцы

По данным ежедневного мониторинга проекта, в настоящее время оптовые партии тепличных огурцов в Украине поступают в продажу по 90–120 грн/кг, в зависимости от сорта, качества и объемов предлагаемой партии продукции. Неделей ранее ценовой диапазон в данном сегменте рынка находился в пределах 70–100 грн/кг.

Аналитики отмечают, что сейчас украинским комбинатам уже удается отгружать огурцы в среднем на 33% дороже, чем в аналогичный период в прошлом году.

"При этом участники рынка уверены, что рост цен в данном сегменте может сохраниться и в ближайшее время, поскольку изменение текущей ситуации могут произвести только новые объемные поставки импортных тепличных овощей на внутренний рынок", — прогнозируют аналитики.

Отметим, что основным поставщиком тепличной продукции в Украину остается Турция – это 85% всего импорта помидоров и огурцов.

Кто в списке крупнейших игроков на рынке огурцов

Одними из крупнейших производителей тепличных овощей, в частности, огурцов, являются комбинат "Тепличный" и Уманский тепличный комбинат (УТК).

Первый был основан в 1982 году в селе Калиновка Киевской области. Как отмечается на сайте предприятия, на сегодняшний день комбинат насчитывает 48 гектаров теплиц с современным оборудованием, в том числе системой микроклимата. Он специализируется на выращивании огурцов и томатов, поставляемых на внутренний рынок и экспортируемых в страны-партнеры.

УТК была основана в 1974 году. На сайте комбината отмечено, что стремительное расширение производственных площадей началось в 2002 году. На сегодня она составляет более 35 гектаров. Теплицы расположены преимущественно в Умани, а также в филиалах предприятия – Христиновке и Тальном Черкасской области.