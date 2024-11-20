Цены на сахар могут выйти на новые высоты: в чем причина

На украинском рынке сахара наблюдается рост цен. Цены на сахар за неделю выросли в среднем на 1–1,5 грн/кг.

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Об этом сообщает пресс-служба Всеукраинского аграрного совета со ссылкой на аналитический отдел сельскохозяйственного кооператива ПУСК.

По словам экспертов, основными причинами удорожания сахара стали стабилизация внутреннего спроса и начало возобновления экспорта.

Да, аналитики отмечают положительную динамику и отмечают, что украинские производители сахара постепенно возвращаются на внешние рынки. Основными направлениями экспорта остаются Турция и страны Африки. Также украинский сахар начинает завоевывать рынки за пределами Европы.

"По ожиданиям ситуация должна быть хуже без экспорта в Европу. Но сейчас работает схема экспорта через третьи страны, и она дает свои результаты. Украина понемногу вывозит сахар на поддерживающие позиции внешние рынки", — подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что с 2025 года планируется частичное открытие европейского рынка для украинского сахара, что может оказать существенное влияние на ценовую динамику. Эксперты прогнозируют, что во второй половине сезона возможен значительный рост стоимости продукции.

"С 1 января 2025 года мы можем увидеть активный рост цен, когда откроется европейский рынок. В прошлом сезоне цены достигали уровня 29-32 тысяч грн/т с НДС. Возможно, в этом сезоне мы тоже вернемся к этим показателям", — прогнозируют аналитики.

По их мнению, ситуация на мировом рынке может повлиять на динамику цен в Украине, ведь сократились объемы производства сахара в Бразилии. Украинские производители могут использовать эту ситуацию для расширения присутствия на международном рынке и повышения конкурентоспособности.

Заметим, по итогам 23/24 маркетингового года, продолжавшегося с сентября 2023 по август 2024 года, Украина экспортировала 691,8 тыс. т сахара, из которых 77% отправлено в страны ЕС, 23% — на мировой рынок.

Украина производит гораздо больше сахара, чем потребляет. Потребности внутреннего рынка — 0,95 млн. тонн, а производство в этом году должно достичь 1,55 млн. тонн.

В июле ЕС ввел торговые ограничения на сахар из Украины, которые продлятся до 2025 года. В настоящее время отечественные производители сахара ведут переговоры о разделе квоты на беспошлинный экспорт в Евросоюз своей продукции. Рынок ЕС является премиальным для них — цены на нем могут быть до 15% выше мировых. Учитывая ожидаемую годовую квоту в 262,6 тыс. тонн в 2025 году и средние биржевые котировки $603/тонна, речь идет о рынке ориентировочно $158 млн. Какие украинские компании смогут заработать на экспорте сахара, читайте в материале Delo.ua.