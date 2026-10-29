В регионах РФ отменяют лимиты на горючее после паузы в ударах по НПЗ, но дефицит сохраняется

В ряде российских регионов автозаправочные станции начали отменять лимиты на продажу горючего после снижения интенсивности украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы. В октябре свободные продажи бензина возобновили по меньшей мере 15 субъектов РФ, среди которых Рязанская, Липецкая, Костромская, Воронежская, Новосибирская, Тюменская, Свердловская и Томская области, а также Краснодарский и Ставропольский края.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Также ограничения полностью сняли на территории временно оккупированного Крыма и в Севастополе, где топливный кризис был одним из самых острых.

В то же время в части российских регионов ограничения сохраняются. В частности, в Тамбовской области продолжают действовать лимиты на объем отпуска в одни руки и запрет наполнения канистр. В Ямало-Ненецком автономном округе бензин также продают по квотам, а в отдельных районах Ленинградской области фиксируют усложнение с доставкой горючего.

Реальное наличие горючего на заправках и уровень цен

Несмотря на ослабление лимитов, топливный рынок государства-агрессора далек от стабилизации. По данным специализированного мониторингового сервиса "Бензонавт":

по состоянию на 28 октября бензин А-92 был налицо лишь на 42% российских АЗС;

марку бензина А-95 фиксировали всего на 34% станций;

дизельное топливо было доступно на 37% заправок;

высокооктановые марки бензина А-98 и А-100 фактически исчезли из массового доступа (1% и 3% заправок соответственно).

Вице-премьер РФ Александр Новак в середине октября утверждал, что стабилизация происходит за счет возвращения НПЗ после ремонтов и усиления их обороны. В то же время, изменение динамики совпало с требованиями президента США Дональда Трампа прекратить удары по российским нефтезаводам, после которых Украина нанесла лишь несколько ударов — последние из них пришлись на предприятие в Рязани 15 октября и завод в Сургуте 16 октября.

С 20 по 26 октября российские статистические органы заявили о снижении цен на бензин в 57 регионах, наиболее ощутимом в Камчатском крае (-12,6%) и Ивановской области (-11,4%). Средняя розничная цена бензина составила 98,4 рубля за литр, тогда как дизельное горючее выросло до 100 рублей.

По подсчетам аналитической группы "ОМТ Консалт", отслеживающей более 18 тысяч АЗС, средняя цена литра А-95 снизилась до 77,51 рубля, А-92 – до 72,48 рубля, а литр дизеля подешевел до 82,87 рубля.

Руководители профильных компаний отмечают, что ожидать существенного снижения цен в розничной сети в ближайшее время не стоит, поскольку повреждение инфраструктуры и дефицит вывели рыночную стоимость нефтепродуктов на новый базовый уровень.

Напомним, ранее сообщалось, что российские нефтеперерабатывающие заводы во второй половине октября увеличили объемы переработки сырой нефти примерно на 25% по сравнению с началом месяца - до около 5 млн баррелей в сутки, произошедших на фоне приостановки регулярных атак беспилотников на НПЗ.