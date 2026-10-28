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Украина сменила цели дальнобойных ударов и бьет по металлургическим гигантам России вместо НПЗ

сталь, металлургия
Украина сменила цели дальнобойных ударов и бьет по металлургическим гигантам России вместо НПЗ

Российские металлургические гиганты и сырьевые предприятия стали новыми мишенями для беспилотных сил Украины после приостановки систематических налетов на нефтеперерабатывающие заводы на территории России.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

С начала года до середины октября Вооруженные силы Украины не менее 114 раз атаковали российские НПЗ, сократив объемы нефтепереработки в стране примерно на треть и вызвав топливный кризис от Москвы до Сибири.

Однако в октябре, после заключения дизельного соглашения между РФ и США и заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа об "энергетическом перемирии" под угрозой отключения данных связи Starlink, удары по нефтегазовой инфраструктуре прекратились. Одними из последних тогда были атакованы завод в Рязани 15 октября и предприятие в Сургуте 16 октября.

После этого новыми целями стали сталелитейные предприятия. В понедельник, 26 октября, под удар попал Яковловский горно-обогатительный комбинат в рамках Курской магнитной аномалии, входящей в структуру компании "Северсталь" российского миллиардера Алексея Мордашова.

Из-за частичного обесточивания горняков пришлось поднимать на поверхность. При этом комбинат уже подвергался атакам в начале октября, после чего перешел на работу в ограниченном режиме.

В ночь на 28 октября под атакой оказался Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) миллиардера Владимира Лисина, крупнейшего в России и выплавляющего около 20% всей стали в стране. По информации профильных OSINT-каналов, комбинат атаковали ракетами Storm Shadow, в результате чего на территории возник пожар.

Углубление кризиса в сталелитейной отрасли России

Удары усугубляют проблемы российских производителей стали, которые после введения западных санкций потеряли треть экспорта, а внутри страны столкнулись с резким падением спроса в строительной отрасли из-за всеобщего замедления экономики и высоких кредитных ставок.

В прошлом году выплавка стали в РФ сократилась до самого низкого показателя за последние 15 лет. По данным "Корпорации Чермет", за первые пять месяцев текущего года производство просело еще на 8,4% - до 26,6 млн тонн.

Аналитики компании "СберИнвестиции" охарактеризовали ситуацию как беспрецедентный кризис по глубине и продолжительности, предупредив об угрозе обновления минимумов доходности последних десятилетий по итогам 2026 года.

Финансовые отчеты ключевых металлургических заводов за первое полугодие фиксируют значительные потери:

  • чистая прибыль комбината НЛМК снизилась более чем вдвое – до 21 млрд рублей (против 45,6 млрд рублей годом ранее);
  • прибыль "Северстали" упала в 9 раз - до 4,12 млрд рублей;
  • Магнитогорский металлургический комбинат понес убытки на сумму 19,1 млрд рублей за сокращение выручки на 10%.

Напомним, ранее сообщалось, что дроны атаковали Новолипецкий металлургический комбинат и химзавод "Азот" в Тульской области РФ: в ночь на 28 октября на промышленных объектах вспыхнули пожары.

Автор:
Максим Кольц

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