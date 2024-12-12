Рождественский стол обойдется украинцам в 1365 гривен – ученые

Рождественский ужин в Украине в 2024 году будет стоить 1365 грн, что на 41% дороже прошлогодних 970 грн. Этот рост связан с влиянием войны, которая продолжает влиять на стоимость продуктов.

Такие данные обнародовал Институт аграрной экономики на основе средних цен супермаркетов Украины на декабрь.

Ученые подсчитали стоимость традиционного рождественского стола, состоящего из 12 блюд: кутьи, компота, жареной рыбы, борща, вареников с тремя начинками, тушеной капусты, жареного картофеля, салата винегрет, а также овощей и солений.

Стоимость блюд

1. Кутья (950 г). Традиционная кутья, основное блюдо праздничного стола, обойдется в 175,05 грн.

Ингредиенты:

Крупа пшеничная (400 г) – 21,30 грн;

Мак (200 г) – 68,50 грн;

Грецкие орехи (100 г) – 44,89 грн;

Изюм (100 г) – 21,73 грн;

Мед (100 г) – 16,90 грн;

Сахар (50 г) – 1,73 грн.

2. Узвар (2 л). Традиционный напиток из сушеных яблок, груш и чернослива (600 г) обойдется в 105,36 грн.

3. Жареная рыба. Самое дорогое блюдо – 306,97 грн. Основную часть расхода составляет живой карп (301 грн). Дополнительно понадобится мука (200 г) – 5,97 грн.

4. Борщ с фасолью (2 л). За 2,535 кг ингредиентов придется заплатить 131,94 грн. Самый дорогой компонент – фасоль белая сухая (300 г) – 43,53 грн.

Остальные ингредиенты:

Картофель (362 г) – 12,59 грн;

Капуста (300 г) – 12,66 грн;

Свекла (800 г) – 16,15 грн;

Морковь (400 г) – 12,08 грн;

Лук (100 г) – 1,75 грн;

Томатная паста (75 г) – 11,82 грн;

Остальные специи – около 5 грн.

5. Винегрет (1,73 кг). Классический салат обойдется в 67,75 грн. Самый дорогой ингредиент – бочковые соленые огурцы (200 г) – 21,40 грн. Заправка растительным маслом – 3,88 грн (50 г).

Овощная составляющая:

Картофель (600 г) – 20,86 грн;

Свекла (400 г) – 8,08 грн;

Морковь (378 г) – 11,42 грн;

Лук (100 г) – 1,75 грн.

6. Вареники с тремя начинками. С картофелем (1,51 кг) 50,06 грн., с капустой (1,48 кг) 52,50 грн, с вишней (810 г): 69,74 грн , из которых вишни (300 г) стоят 54,45 грн.

7. Тушеная капуста обойдется в 109,88 грн. Основные расходы: грибы шампиньона (300 г) – 43,88 грн, капуста свежая (1 кг) – 42,20 грн.

8. Жареный картофель (1 кг). Стоимость блюда – 45,19 грн. Основные расходы: картофель (34,77 грн.) и лук (2,30 грн.).

9. Соленья и свежие овощи

Квашеная капуста – 75 грн. за 500 г;

Соленые огурцы – 42 грн. за 400 г;

Свежие огурцы – 70 грн. за 500 г;

Помидоры – 64 грн. за 500 г.

Напомним, в 2023 году рождественский стол из 12 традиционных блюд для праздничного ужина для среднестатистической украинской семьи обойдется около 969,74 грн — на 395 гривен дешевле.