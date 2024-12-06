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Молочные продукты и растительные масла стали лидерами подорожания в ноябре — ФАО
Цены на основные продукты питания продолжают меняться, и в ноябре 2024 года Индекс продовольственных цен ФАО (FFPI) вырос на 0,5% по сравнению с октябрем, достигнув 127,5 пункта — самого высокого уровня с апреля 2023 года.
Об этом говорится в отчете продовольственной организации ООН (ФАО).
Среди крупнейших подорожаний отмечаются молочные продукты, в частности, сливочное масло, и растительные масла, которые значительно повлияли на общий рост индекса.
Какие продукты подорожали
Цены на сливочное масло выросли до рекордного уровня четырнадцатый месяц подряд из-за высокого спроса на внутреннем и международном рынках, в частности, в Западной Европе, где запасы остаются ограниченными.
В целом индекс цен на молочные продукты ФАО увеличился на 0,6% за месяц и на 20,1% за год.
- Сливочное масло Его цена растет четырнадцатый месяц подряд. Основная причина – ограниченные запасы в Западной Европе и высокий спрос;
- Сухое молоко: Спрос увеличился из-за сезонного снижения производства молока в Европе, которое частично компенсирует прирост в Океании.
Индекс цен на растительные масла ФАО вырос на 7,5%, достигнув 164,1 пункта.
- Пальмовое масло: Цены повышаются шестой месяц подряд из-за опасений снижения глобального производства, вызванного чрезмерными осадками в Юго-Восточной Азии;
- Соевое масло: повышение цен обусловлено высоким импортным спросом;
- Рапсовое и подсолнечное масла: Их удорожание связано с ожиданиями сокращения поставок из-за ограниченных запасов на мировых рынках.
Снижение цен на другие продукты
В то же время снижение цен на зерновые и мясо сдерживало дальнейший рост индекса. Например, цены на пшеницу упали из-за увеличения поставок из Южного полушария и улучшения прогнозов на 2025 год в северных странах. в ключевых странах-экспортерах.
Индекс цен на сахар упал на 2,4% после двух месяцев повышения.
Согласно сообщению, несмотря на общее повышение, индекс продовольственных цен ФАО остается на 20,4% ниже своего пика в марте 2022 года.
Однако для потребителей во многих странах, включая Украину, такие продукты, как масло и масла, остаются одними из наиболее подорожавших и это влияет на повседневное потребление.
Добавим, по данным ФАО, мировые цены на продовольственные товары в сентябре выросли быстрее всего за 18 месяцев, при этом котировки выросли для всех охваченных групп товаров, возглавляемых сахаром. ,0% по сравнению с августом и составил 124,4 пункта. на 2,1% больше, чем за соответствующий период прошлого года.