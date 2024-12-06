Молочные продукты и растительные масла стали лидерами подорожания в ноябре — ФАО

Цены на основные продукты питания продолжают меняться, и в ноябре 2024 года Индекс продовольственных цен ФАО (FFPI) вырос на 0,5% по сравнению с октябрем, достигнув 127,5 пункта — самого высокого уровня с апреля 2023 года.

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Об этом говорится в отчете продовольственной организации ООН (ФАО).

Среди крупнейших подорожаний отмечаются молочные продукты, в частности, сливочное масло, и растительные масла, которые значительно повлияли на общий рост индекса.

Какие продукты подорожали

Цены на сливочное масло выросли до рекордного уровня четырнадцатый месяц подряд из-за высокого спроса на внутреннем и международном рынках, в частности, в Западной Европе, где запасы остаются ограниченными.

В целом индекс цен на молочные продукты ФАО увеличился на 0,6% за месяц и на 20,1% за год.

Сливочное масло Его цена растет четырнадцатый месяц подряд. Основная причина – ограниченные запасы в Западной Европе и высокий спрос;

Сухое молоко: Спрос увеличился из-за сезонного снижения производства молока в Европе, которое частично компенсирует прирост в Океании.

Индекс цен на растительные масла ФАО вырос на 7,5%, достигнув 164,1 пункта.

Пальмовое масло: Цены повышаются шестой месяц подряд из-за опасений снижения глобального производства, вызванного чрезмерными осадками в Юго-Восточной Азии;

Соевое масло: повышение цен обусловлено высоким импортным спросом;

Рапсовое и подсолнечное масла: Их удорожание связано с ожиданиями сокращения поставок из-за ограниченных запасов на мировых рынках.

Снижение цен на другие продукты

В то же время снижение цен на зерновые и мясо сдерживало дальнейший рост индекса. Например, цены на пшеницу упали из-за увеличения поставок из Южного полушария и улучшения прогнозов на 2025 год в северных странах. в ключевых странах-экспортерах.

Индекс цен на сахар упал на 2,4% после двух месяцев повышения.

Согласно сообщению, несмотря на общее повышение, индекс продовольственных цен ФАО остается на 20,4% ниже своего пика в марте 2022 года.

Однако для потребителей во многих странах, включая Украину, такие продукты, как масло и масла, остаются одними из наиболее подорожавших и это влияет на повседневное потребление.

Добавим, по данным ФАО, мировые цены на продовольственные товары в сентябре выросли быстрее всего за 18 месяцев, при этом котировки выросли для всех охваченных групп товаров, возглавляемых сахаром. ,0% по сравнению с августом и составил 124,4 пункта. на 2,1% больше, чем за соответствующий период прошлого года.