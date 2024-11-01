Цены на пальмовое масло подскочили до самого высокого уровня за два года

Цены на пальмовое масло растут уже третий день подряд и достигли самого высокого уровня за два года из-за высокого спроса на фоне опасений относительно сокращения предложения.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в октябре отгрузки пальмового масла из Малайзии, второго по величине производителя этого товара в мире, выросли на 11% благодаря увеличению поставок в Индию, Китай и ЕС.

В то же время фьючерсы на малайзийское пальмовое масло с поставкой в январе подорожали на 2,9% до $1,102 за тонну.

Напомним, высокий спрос в сочетании с проблемами поставки, частично из-за старения деревьев, привел к росту цен на пальмовое масло более чем на 30% с начала этого года. Привлекательность данного продукта также повысило использование пальмы как сырья для биотоплива.

Аналитики считают, что ввиду увеличения сезонного потребления, ограниченного предложения и поддержки производства биотоплива, ралли цен на пальмовое масло может длиться до первого квартала 2025 года.

Напомним, в сентябре пальмовое масло потеряло свои позиции в качестве самого дешевого пищевого масла в мире, уступив это звание соевому маслу.

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