Ціни на пальмову олію підскочили до найвищого рівня за два роки

Ціни на пальмову олію ростуть вже третій день поспіль і досягли найвищого рівня за два роки через високий попит на тлі побоювань щодо скорочення пропозиції.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що у жовтні відвантаження пальмової олії із Малайзії, другого по величині виробника цього товару у світі, зросли на 11% завдяки збільшенню постачань до Індії, Китаю та ЄС.

Водночас ф'ючерси на малайзійську пальмову олію з поставкою у січні подорожчали на 2,9% до $1,102 за тонну.

Нагадаємо, високий попит у поєднанні з проблемами з постачанням, частково через старіння дерев, призвів до зростання цін на пальмову олію більш ніж на 30% з початку цього року. Привабливість даного товару також підвищило використання пальми як сировини для біопалива.

Аналітики вважають, що зважаючи на збільшення сезонного споживання, обмежену пропозицію та підтримку виробництва біопалива, ралі цін на пальмову олію може тривати до першого кварталу 2025 року.

Нагадаємо, у вересні пальмова олія втратила свої позиції в якості найдешевшої харчової олії у світі, поступившись цим званням соєвій олії.

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