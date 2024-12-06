Молочні продукти й рослинні олії стали лідерами подорожчання у листопаді - ФАО

Ціни на основні продукти харчування продовжують змінюватися, і в листопаді 2024 року Індекс продовольчих цін ФАО (FFPI) зріс на 0,5% порівняно з жовтнем, досягнувши 127,5 пункту — найвищого рівня з квітня 2023 року.

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. Київ, 12 грудня, офлайн Забронювати участь

Про це йдеться у звіті продовольчої організації ООН (ФАО).

Серед найбільших подорожчань відзначаються молочні продукти, зокрема вершкове масло, та рослинні олії, які значно вплинули на загальне зростання індексу.

Які продукти здорожчали

Ціни на вершкове масло зросли до рекордного рівня чотирнадцятий місяць поспіль через високий попит на внутрішньому та міжнародному ринках, зокрема в Західній Європі, де запаси залишаються обмеженими.

Загалом, індекс цін на молочні продукти ФАО збільшився на 0,6% за місяць і на 20,1% за рік.

Вершкове масло: Його ціна зростає чотирнадцятий місяць поспіль. Основна причина — обмежені запаси в Західній Європі та високий попит;

Сухе молоко: Попит збільшився через сезонне зниження виробництва молока в Європі, яке лише частково компенсує приріст у Океанії.

Індекс цін на рослинні олії ФАО зріс на 7,5%, досягнувши 164,1 пункту. Основною причиною стало подорожчання пальмової, ріпакової, соєвої та соняшникової олій.

Пальмова олія: Ціни підвищуються шостий місяць поспіль через побоювання щодо зниження глобального виробництва, спричиненого надмірними опадами в Південно-Східній Азії;

Соєва олія: Підвищення цін зумовлене високим імпортним попитом;

Ріпакова та соняшникова олії: Їхнє подорожчання пов'язане з очікуваннями скорочення поставок через обмежені запаси на світових ринках.

Зниження цін на інші продукти

Водночас зниження цін на зернові і м'ясо стримувало подальше зростання індексу. Наприклад, ціни на пшеницю впали через збільшення поставок із Південної півкулі та покращенням прогнозів на 2025 рік у північних країнах. На рис ціни знизилися на 4% через конкуренцію на ринку та девальвацію валют у ключових країнах-експортерах.

Індекс цін на цукор впав на 2,4% після двох місяців підвищення. Причини включають початок сезону збору в Індії та Таїланді, а також покращення прогнозів на наступний рік у Бразилії.

Згідно з повідомленням, попри загальне підвищення, індекс продовольчих цін ФАО залишається на 20,4% нижчим від свого піку в березні 2022 року.

Однак, для споживачів у багатьох країнах, включно з Україною, такі продукти, як масло та олії, залишаються одними з таких, що подорожчали найбільше і це впливає на повсякденне споживання.

Додамо, за даними ФАО, світові ціни на продовольчі товари у вересні зросли найшвидше за 18 місяців, при цьому котирування зросли для всіх охоплених груп товарів, очолюваних цукром. У вересні індекс продовольчих цін ФАО, що відображає зміни світових цін на продовольство, зріс на 3,0% порівняно з серпнем і склав 124,4 пункти. Це на 2,1% більше, ніж у відповідний період минулого року.