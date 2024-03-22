Українське представництво ФАО зриває організацію міжнародної допомоги - Мінагрополітики

Міністерство аграрної політики та продовольства України та аграрні асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» та Всеукраїнська аграрна рада висловлюють своє незадоволення роботою представництва Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН ФАО в Україні.

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Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Зазначається, що до МінАПК звернулися представники профільних асоціацій, а також малі та середні фермери, які повідомили, що ФАО не виконує, виконує не повністю або виконує невчасно деякі з міжнародних проектів допомоги постраждалим від війни регіонам.

"До прикладу, на початку березня 2024 року ФАО пообіцяло надати українським малим та середнім фермерським господарствам та сільгоспвиробникам насіння ярої пшениці для весняної посівної. Прийом заявок тривав до 10 березня 2024 року. Однак, на сьогодні фермери не отримали обіцяного насіння", - наголошують в МінАПК.

Там нагадують, що посівна кампанія ярої пшениці вже активно триває у більшості регіонів (15 областей). Отже актуальність даного проекту стрімко падає.

"Так само викликає питання у фермерів проект з надання насіння соняшнику і сої, прийом заявок на участь в якому триває до 24 березня. Оскільки роздача насіння планується після 24.03 але точної дати немає, фермери не мають змоги планувати посівну і не можуть розраховувати на цю допомогу. А сіяти сою і соняшник українські фермери починають вже у квітні", - підкреслюють в МінАПК.

Також викликає питання ще один проект від ФАО - підтримка фермерів модульними зерносховищами місткістю 300, 500 та 1000 тонн.

Для отримання зерносховищ фермери мали зареєструватись до 21 січня 2024 року. З того часу Мінагрополітики отримує скарги від фермерів, оскільки зерносховища вони до сих пір не отримали, також ФАО відмовляється надати інформацію щодо термінів виконання обіцяних поставок.

"Мінагрополітики звертається до центрального офісу ООН ФАО з проханням звернути увагу на суттєві проблеми в організації роботи в Україні цієї структури. Ми будемо вдячні за вчасно надану допомогу українським аграріям, оскільки в сільському господарстві важливе дотримання агротехнічних термінів", - йдеться в офіційній заяві відомства.

Допомога українським аграріям

Нагадаємо, у січні 2024 року ФАО оголосила про наміри залучити близько $290 млн для підтримки українських аграріїв. З них $150 млн будуть призначені на оперативне реагування, а $138 млн - на середньостроковий розвиток.

У ФАО також повідомили, що з моменту ескалації війни в Україні в лютому 2022 року понад 185 тис. сільських родин отримали в межах підтримки насіння овочів, корми для тварин, птицю, ваучери та грошову допомогу. Також було надано обладнання для тимчасового зберігання зерна, насіння зернових і генератори для 10 тис. фермерів.

Про ФАО

FAO (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН) є міжурядовою організацією, до складу якої входять 194 держав-членів, два асоційовані члени та одна організація-член — Європейський союз. Це спеціалізована установа ООН, яка очолює міжнародні зусилля у боротьбі з голодом.

Україна приєдналася до ФАО у 2003 році.

У вересні 2022 року Кабінет Міністрів України погодив підписання договору між урядом країни і Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) про створення на території країни проєктного офісу для надання їй технічної та гуманітарної допомоги в умовах російської військової агресії.