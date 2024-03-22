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Категория
Агро
Дата публикации

Украинское представительство ФАО срывает организацию международной помощи - Минагрополитики

ФАО
Фото: пресс-служба ФАО

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и аграрные ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса и Всеукраинская аграрная рада выражают свое недовольство работой представительства Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН ФАО в Украине.

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Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Отмечается, что в МинАПК обратились представители профильных ассоциаций, а также малые и средние фермеры, которые сообщили, что ФАО не выполняет, выполняет не полностью или выполняет некоторые из международных проектов помощи пострадавшим от войны регионам.

"К примеру, в начале марта 2024 года ФАО пообещало предоставить украинским малым и средним фермерским хозяйствам и сельхозпроизводителям семена яровой пшеницы для весенней посевной. Прием заявок длился до 10 марта 2024 года. Однако, на сегодняшний день фермеры не получили обещанных семян", - отмечают МинАПК.

Там напоминают, что посевная кампания яровой пшеницы уже активно продолжается в большинстве регионов (15 областей). Так что актуальность данного проекта стремительно падает.

"Так же вызывает вопрос у фермеров проект по предоставлению семян подсолнечника и сои, прием заявок на участие в котором продолжается до 24 марта. Поскольку раздача семян планируется после 24.03, но точной даты нет, фермеры не имеют возможности планировать посевную и не могут рассчитывать на эту помощь.. А сеять сою и подсолнечник украинские фермеры начинают уже в апреле", - подчеркивают в МинАПК.

Также вызывает вопрос еще один проект от ФАО – поддержка фермеров модульными зернохранилищами вместимостью 300, 500 и 1000 тонн.

Для получения зернохранилищ фермеры должны были зарегистрироваться до 21 января 2024 года. С тех пор Минагрополитики получает жалобы от фермеров, поскольку зернохранилища они до сих пор не получили, также ФАО отказывается предоставить информацию о сроках выполнения обещанных поставок.

"Минагрополитики обращается в центральный офис ООН ФАО с просьбой обратить внимание на существенные проблемы в организации работы в Украине этой структуры. Мы будем благодарны за своевременно оказанную помощь украинским аграриям, поскольку в сельском хозяйстве важно соблюдение агротехнических терминов", - говорится в официальном заявлении ведомства.

Помощь украинским аграриям

Напомним, в январе 2024 года ФАО объявила о намерениях привлечь около $290 млн для поддержки украинских аграриев. Из них $150 млн будут назначены на оперативное реагирование, а $138 млн – на среднесрочное развитие.

В ФАО также сообщили, что с момента эскалации войны в Украине в феврале 2022 г. более 185 тыс. сельских семей получили в рамках поддержки семена овощей, корма для животных, птицу, ваучеры и денежную помощь. Также было предоставлено оборудование для временного хранения зерна, семян зерновых и генераторы для 10 тысяч фермеров.

О ФАО

FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) является межправительственной организацией, в состав которой входят 194 государства-члена, два ассоциированных члена и одна организация-член — Европейский союз. Это специализированное учреждение ООН, возглавляющее международные усилия по борьбе с голодом.

Украина присоединилась к ФАО в 2003 году.

В сентябре 2022 года Кабинет Министров Украины согласовал заключение договора между правительством страны и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) о создании на территории страны проектного офиса для оказания ей технической и гуманитарной помощи в условиях российской военной агрессии.

Автор:
Светлана Манько