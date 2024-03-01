Украинским фермерам раздадут семена яровой пшеницы на посевную: как получить

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций (ФАО) в сотрудничестве с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины предоставит семена яровой пшеницы малым и средним фермерским хозяйствам и сельхозпроизводителям, земельные угодья которых составляют от 10 до 500 гектаров.

Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что зарегистрироваться для получения помощи могут фермеры с востока и юга страны.

"В целом помощь будет предоставлена 1500 фермерам из Черниговской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской и Запорожской областей, с преимуществом для хозяйств, расположенных неподалеку от линии фронта", - отмечают в МинАПК.

Там добавляют, что объем оказанной помощи будет зависеть от площади возделываемых земель.

Как подать заявку

Для получения помощи от ФАО необходимо зарегистрироваться на участие в программе через Государственный аграрный реестр (ГАР).

Конечный срок приема заявок – 17 марта 2024 года.

"После обработки и анализа всех полученных заявок отобранные участники программы получат подтверждение помощи через ГАР и будут уведомлены о времени и месте получения помощи. Хозяйствам нужно будет самостоятельно забрать из состава выданные семена", - подчеркнули в МинАПК.

В ведомстве обращают внимание, что подача заявки не является гарантией получения помощи.

Какие культуры будут сеять украинские аграрии

Напомним, аграрии четырех областей, а именно: Винницкой, Николаевской, Одесской и Херсонской, приступили к посевной яровых зерновых и зернобобовых. Сельхозпроизводители сеют пшеницу, ячмень и горох.

Как сообщало Минагрополитики, украинские аграрии в 2024 году планируют увеличить площади под соей и сахарной свеклой и убавить под кукурузой. В целом в 2024 году посевные площади под яровыми культурами могут сократиться на 0,5 млн га, или на 3,7% по сравнению с прошлым сезоном.

Также приоритетными остаются зернобобовые, посевные площади под которыми увеличатся на 11%, и яровой ячмень – на 7%. Рост энтузиазма к ячменю может быть связан с расширением географии морских отгрузок. Посевы яровой пшеницы возрастут на 2%.

Кроме того, аграрии заинтересованы в выращивании ярого рапса. Часть производителей планирует посеять рапс впервые. В общей сложности посевные площади под эту культуру увеличатся на 24%.