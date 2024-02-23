Замминистра АПК Денис Башлык: аграрный реестр это не инструмент для налогообложения или мобилизации фермеров

Цифровизация пришла в традиционно закрытый сельскохозяйственный сектор, представители которого обычно не спешат отчитываться о своей работе. Сейчас аграрий может коммуницировать с властями через Государственный аграрный реестр (ГАР) - хаб данных и информационный сервис, аналог "Дии" для фермера. В интервью для Delo.ua заместитель министра аграрной политики и продовольствия Денис Башлык рассказал о главных мифах вокруг системы, ее функционале, и ответил на главный вопрос — могут ли начисляться налоги через ГАР.

Не секрет, что часть населения не хочет "светиться" перед госучреждениями, никто не хочет платить лишние налоги, а некоторые – попасть в поле зрения ТЦК. Какие особые данные собирает реестр пользователей?

— Следует понимать, что ГАР и "Дия" не хранят информацию о пользователях. Эти платформы являются исключительно информационным хабом, который общается с государственными реестрами и отображает уже имеющиеся в системе данные. Условно говоря, если агропроизводитель зарегистрируется в ГАР, это не значит, что он начнет "светиться" в какой-то базе. Это означает, что ГАР, который сам не хранит данные каких-либо реестров, "подтягивает" и аккумулирует в одном приложении уже доступную информацию об аграрии.

Сейчас много говорят о рассылке повесток через "Дию", хотя Минцифры это постоянно отрицает, а некоторые граждане даже удаляют это приложение. Не фиксируете ли подобное в ГАР?

— За все время существования реестра я помню два заявления от фермеров с просьбой удалить их из ГАР. Они поступили буквально за последний месяц: одна из них была из-за ошибочной регистрации, а вторая… просто аграрий не захотел дальше быть зарегистрированным в системе.

Какие замечания или предложения есть у Минагрополитики к проекту закона о мобилизации?

— В любой конфигурации законопроекта о мобилизации в нем должна быть прописана возможность бронирования работников агросектора. И этот вопрос не конфигурации документа, а механизма реализации бронирования. Агропроизводитель должен, например, перед посевной заранее понимать, кто будет у него работать, хватит ли вообще людей. Не должно быть ситуации, когда у фермера заканчивается бронирование работников, и продолжение их "брони" растягивается на три месяца, тогда как по закону ее должны оформить не более чем за месяц.

В любом случае, положения закона о мобилизации должны выполняться в установленный законом срок. Это очень важный вопрос для агросектора, потому что не всегда можно просто сразу заменить мобилизованного работника на другого.

В текущей версии законопроекта есть нормы об усилении учета агротехники, которую нельзя будет вывозить за пределы региона прописки.

— Я не вижу смысла в запрете на выезд сельхозтехники из области.

Возможно ли взимание налогов через ГАР?

— Когда принимался первый законопроект о Государственном аграрном реестре, были отдельно прописаны положения, что реестр не может использоваться для налогообложения.

Информация о внесенных в Государственный аграрный реестр личных крестьянских хозяйств, которые не зарегистрированы как физическое лицо—предприниматель или юридическое лицо: не является основанием для взимания с них налогов и сборов, кроме платы за землю;

используется органами статистики в качестве официальной и включается в официальную статистическую информацию;

используется как официальное при получении документов разрешительного и иного характера от органов государственного управления и органов государственной власти. Выдержка из закона 985-IX об информации в ГАР (Приховати)

Если говорить о других способах использования этих данных, то здесь нас ограничивает закон, и нет никакого смысла его как-то нарушать. В законе четко указано, что данные о пользователях могут быть использованы только для оформления государственной поддержки сельхозпроизводителей.

В ГАР будут появляться новые программы поддержки агросектора от доноров Украины и международных партнеров. Иностранные организации готовы предоставлять нашим фермерам удобрения, семена и другую поддержку, но распределять ее исключительно через ГАР. Их устраивает прозрачность и удобство механизма – донорам не нужно ехать в каждый райцентр, собирать заявки, размещать объявления, когда это все можно сделать в одном месте.

ГАР – это автоматизированная электронная система, созданная Минагрополитики при технической помощи Европейского Союза для распределения и администрирования всех видов государственных программ поддержки, которая предоставляется в виде государственных программ, грантов от международных партнеров, а также любых других видов технической помощи.

Наша задача как министерства – стимулировать зарегистрироваться в нем как можно больше фермеров.

Какую часть сектора уже удалось охватить?

— Когда правительство разрабатывало и запускало ГАР, ориентиром были данные Государственной службы статистики, которая оценивала количество официально зарегистрированных малых и средних фермеров примерно в 45-50 тыс. Тогда не было единой базы по количеству фермеров, так как в Украине не отчитываются единоличники. Хотя на самом деле они являются теми же мелкими фермерами. Мелкие и средние аграрии иногда тоже не отчитываются, поэтому их не "видит" Госстат. Отчитываются только крупные агропредприятия.

За первые полгода после запуска в ГАР первых программ господдержки в системе зарегистрировались около 60 тыс. новых агропроизводителей. То есть уже тогда добавилось больше пользователей, чем их существовало по данным официальной статистики.

126686 агропроизводителей зарегистрированы в ГАР

Когда начали добавляться программы для средних и крупных участников рынка, динамика регистрации начала увеличиваться. Сейчас их более 126 тыс. в реестре.

Мы понимаем, что это далеко не все аграрии. Боюсь говорить в процентах, но это точно даже не половина всего сектора – этот вывод можно сделать исходя из зарегистрированного земельного банка Украины.

Как можно достичь 100% охвата агросектора?

— Только когда регистрация в ГАР станет обязательной, а не по желанию, как сейчас. Нынешняя государственная политика не предусматривает принудительную регистрацию.

В странах Евросоюза аналогичные ГАР платформы обязательны, поэтому не исключаю, что в процессе интеграции с ЕС украинский парламент в будущем может ввести эту инициативу и у нас.

Вы упомянули о новых программах поддержки через ГАР. Какие стимулы запланированы для фермеров на 2024 год?

— ГАР планируется сделать единственным окном для коммуникации агрария с профильными ведомствами через интернет. Стимулом переходить в систему стала, например, запущенная в прошлом году совместно с Госстатом возможность оформлять статистическую отчетность через аграрный реестр. Не в обиду коллегам из Госстата, но многим агропроизводителям удобнее отчитываться напрямую через ГАР благодаря более понятному интерфейсу.

Следует упомянуть, что многие компании хотят присоединиться, оказать помощь в развитии системы. К примеру, компания AgroChart предоставила в прошлом году бесплатный доступ к своей аналитике для зарегистрированных в ГАР агропроизводителей. Обычно эту информацию они продают.

Не хочу забегать вперед, но в 2024 году мы ведем переговоры с двумя компаниями, услугами которых привыкли пользоваться аграрии класса "средние+". Идея – развивать в ГАР культуру информационных инструментов для средних и малых производителей.

В то же время мы будем усиливать интеграцию с другими госорганами — таможней, налоговой службой. Не в целях налогообложения, а в целях отчетности, чтобы можно было удобнее подавать данные через единый сервис.

Кстати, о Госстате, который на время военного положения не публикует часть статистики, в частности, о состоянии отраслей. Получится ли так, что другие госорганы просто начнут выполнять часть его функций?

— Все государственные служащие ограничены Конституцией и работают в рамках законодательства. Существует понятие статистической конфиденциальности — как бы нам ни хотелось иногда получить статистику по определенным хозяйствам или регионам, мы не можем этого сделать, потому что мы не имеем права.

С другой стороны, Минагрополитики уже работает как ресурс, оказывающий государственную помощь, собирает информацию благодаря спутниковым снимкам. Мы уже собрали свою статистику, которую мы сможем в будущем использовать. Забегая вперед, сейчас уже Госстат просит у нас информацию по спутниковым данным, а не мы у них. Поэтому да, министерство тоже генерирует определенные статистические данные, которые будут использоваться не только государством, но и бизнесом через ГАР.

То есть, уже есть возможность отслеживать теневых производителей зерна? На каком этапе хозяйственной деятельности они "проявляются"?

— На этапе расшифрованных спутниковых снимков из космоса, когда видны обрабатываемые поля, которые не "бьются" с нашей статистикой.

В общем, тема зерна за кэш и невозвращение валютной выручки в страну очень актуальна и болезненна, и сильно бьет по нашей экономике. Забегая вперед, правительством уже разрабатываются механизмы отслеживания зерна с каждого гектара до покупателя. Министерство над этим активно работает, я думаю, что к лету мы уже подготовим законодательные и технические решения для решения вопроса теневого агросектора.

Биография

Денис Башлык родился 6 февраля 1990 года в Луганске.

В 2011 году окончил Киевский институт международных отношений по одноименной специальности;

В 2013-2015 гг. – помощник депутата Верховной Рады;

2016-2017 гг. - главный специалист отдела международных отношений Департамента международного сотрудничества и рынка земель Госгеокадастра в Луганской области;

2017-2019 гг. - директор Департамента международного сотрудничества и рынка земель Госгеокадастра;

3 27 ноября 2019 года по 25 мая 2020 года - председатель Госгеокадастра;

С 27 мая 2022 года – заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Денис Башлык не женат, детей нет.

Некоторое время работал директором по связям с органами власти в крупной аграрной ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса". Денис Башлык не женат, детей нет.

