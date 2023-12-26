Украинские фермеры могут получить грант от ФАО и ЕС: какие условия

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) объявила о старте принятия заявок на второй цикл грантовой программы, реализуемой при финансовой поддержке Европейского Союза, для возобновления украинского микро- и малого фермерства.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Как отмечают в ведомстве, эта стратегическая инициатива направлена на поддержку восстановления украинских фермеров, которые сталкиваются с проблемами, осложненными влиянием войны на агробизнес.

Сообщается, что цель состоит в том, чтобы поддержать аграрное производство, повысить эффективность и прибыльность, а в долгосрочной перспективе укрепить национальные цепи создания стоимости и поставок.

Эта инициатива показала хорошие результаты в рамках первого цикла, где было отобрано 138 заявок из 212 заявок, поступивших в Государственный аграрный реестр.

Общая сумма грантовой поддержки составляет 1,73 млн долларов США. Самые популярные инвестиции включают в себя приобретение тракторов, солнечных панелей, специализированного производственного и перерабатывающего оборудования для соответствующей цепи добавленной стоимости.

«Первый грантовый цикл продемонстрировал большой интерес к проекту среди представителей аграрного сектора, которые вынуждены работать в среде, характеризующейся множественными, сложными и частичными потрясениями для агробизнеса, вызванными войной. Благодаря инвестиционной грантовой поддержке, в рамках первого грантового цикла мы предоставили фермерам инструменты для обеспечения трансформации сельского хозяйства в направлении модернизации и адаптации к новым условиям и вызовам», – подчеркнул председатель ФАО в Украине Пьер Вотье.

Кто может получить грант

ФАО и ЕС привлекают фермеров Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей принять участие во втором грантовом цикле.

Заявки следует подать через Государственный аграрный реестр (ГАР) до 31 января 2024 года.



Грантополучатели должны будут внести определенную долю от общих затрат, и сумма, которая должна быть покрыта грантополучателем, будет отличаться в зависимости от выбранной цепочки добавленной стоимости. Гранты будут выплачиваться в украинской гривне (UAH) по обменному курсу ООН в суммах:

до 370 000 грн (10 000 долл. США) для малых сельхозпроизводителей;

до 925 000 грн (25 000 долл. США) для сельскохозяйственных микро- и малых предприятий, сельскохозяйственных кооперативов и ассоциаций производителей продукции с географическими указаниями (ГЗ).

Второй цикл грантовой поддержки включает такие цепочки создания стоимости, включая наименование места происхождения (НМП) и защищенное географическое указание (ОС).

Потенциальных заявителей приглашают принять участие в вебинаре, посвященном началу второго грантового цикла. В ходе этого мероприятия эксперты ФАО представляют пошаговую инструкцию по подаче заявок через Государственный аграрный реестр.

Дата и время: 27 декабря 2023 г., 11:00-12:30

Регистрация по ссылке.

"Программа грантов, финансируемая ЕС, разработана таким образом, чтобы помочь производителям сельскохозяйственной продукции интегрироваться в устойчивые цепочки добавленной стоимости, улучшить свои средства к существованию, увеличить занятость и развитие сельских территорий. Мы верим, что эта программа также способствует устойчивому развитию выбранных цепей добавленной стоимости в Украине инклюзивным образом и поддерживающим малых сельскохозяйственных производителей и предприятия", - сказал руководитель сектора сельского хозяйства Представительства ЕС в Украине Кристиан Бен Хелл.

Напомним, что проект USAID "Инвестиции для устойчивости бизнеса" в партнерстве с Министерством экономики Украины объявляет о начале новой грантовой программы для средних и крупных предприятий. Общая сумма финансирования составляет 15 миллионов долларов. Один бизнес сможет получить грант от $250 тысяч до $2 миллионов. Также USAID втрое увеличила грантовую поддержку для перерабатывающих предприятий. Теперь финансирование будет составлять 11 млн долларов.

Источник фото: ua.depositphotos.com