Українські фермери можуть отримати грант від ФАО та ЄС: які умови

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) оголосила про старт приймання заявок на другий цикл грантової програми, що реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу, для відновлення українського мікро- й малого фермерства.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Як зазначають ум відомстві, ця стратегічна ініціатива спрямована на підтримку відновлення українських фермерів, які стикаються з проблемами, ускладненими впливом війни на агробізнес.

Повідомляється, що мета полягає в тому, щоб підтримати аграрне виробництво, підвищити ефективність і прибутковість, а в довгостроковій перспективі – зміцнити національні ланцюги створення вартості та постачання.

Ця ініціатива показала хороші результати в межах першого циклу, де було відібрано 138 заявок із 212 заявок, що надійшли до Державного аграрного реєстру.

Загальна сума грантової підтримки становить 1,73 млн доларів США. Найпопулярніші інвестиції включають придбання тракторів, сонячних панелей, спеціалізованого виробничого та переробного обладнання для відповідного ланцюга доданої вартості.

«Перший грантовий цикл продемонстрував великий інтерес до проєкту серед представників аграрного сектору, які змушені працювати в середовищі, що характеризується множинними, складними та частковими потрясіннями для агробізнесу, спричиненими війною. Завдяки інвестиційній грантовій підтримці, у межах першого грантового циклу ми надали фермерам інструменти для забезпечення трансформації сільського господарства в напрямку модернізації та адаптації до нових умов і викликів», підкреслив голова ФАО в Україні П’єр Вотьє.

Хто може отримати грант

ФАО та ЄС заохочують фермерів Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей взяти участь у другому грантовому циклі.

Заявки потрібно подати через Державний аграрний реєстр (ДАР) до 31 січня 2024 року.



Грантоотримувачі повинні будуть внести певну частку від загальних витрат, і сума, що має бути покритою грантоотримувачем, відрізнятиметься залежно від вибраного ланцюжка доданої вартості. Гранти будуть виплачуватися в українській гривні (UAH) за обмінним курсом ООН у сумах:

до 370 000 грн (10 000 дол. США) для малих сільгоспвиробників;

до 925 000 грн (25 000 дол. США) для сільськогосподарських мікро- та малих підприємств, сільськогосподарських кооперативів та асоціацій виробників продукції з географічними зазначеннями (ГЗ).

Другий цикл грантової підтримки охоплює такі ланцюжки створення вартості, включаючи найменування місця походження (НМП) і захищене географічне зазначення (ГЗ).

Потенційних заявників запрошують взяти участь у вебінарі, присвяченому початку другого грантового циклу. Під час цього заходу експерти ФАО презентують покрокову інструкцію щодо подання заявок через Державний аграрний реєстр.

Дата та час: 27 грудня 2023, 11:00-12:30

Реєстрація за посиланням.

"Програма грантів, що фінансується ЄС, розроблена таким чином, щоб допомогти виробникам сільськогосподарської продукції інтегруватися в стійкі ланцюжки доданої вартості, покращити свої засоби до існування, збільшити зайнятість і розвиток сільських територій. Ми віримо, що ця програма також сприяє сталому розвитку вибраних ланцюгів доданої вартості в Україні інклюзивним чином і таким, що підтримує малих сільськогосподарських виробників і підприємства", - сказав керівник сектору сільського господарства Представництва ЄС в Україні Крістіан Бен Хелл.

Нагадаємо, проєкт USAID "Інвестиції для стійкості бізнесу" у партнерстві з Міністерством економіки України оголошує про початок нової грантової програми для середніх та великих підприємств. Загальна сума фінансування складає $15 мільйонів. Один бізнес зможе отримати грант від $250 тисяч до $2 мільйонів. Також USAID втричі збільшила грантову підтримку для переробних підприємств. Тепер фінансування становитиме 11 млн доларів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com