Молочна галузь може отримати державні інвестиції з сплаченого нею ПДВ - експерт

Український уряд розглядає фінансування молочного бізнесу за рахунок частини податку на додану вартість (ПДВ), сплаченого ним в ході галузевої виробничої діяльності. Про це видання Delo.ua повідомив виконавчий директор Спілки молочних підприємств України (СМПУ) Арсен Дідур.

За його словами, на нещодавно проведеному засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО) розглядалася пропозиція акумулювати кошти з ПДВ, сплачених тваринницькою і агропереробною галузями, для наступних інвестицій в їх розвиток та модернізацію.

Згідно з даними представника СМПУ, РНБО постановила використовувати пропозиції спілки при створенні концепції державної цільової програми розвитку тваринництва до 2033 року.

Також на засіданні було окреслено ключові для молочної галузі виклики, а саме:

тіньовий обіг сировини та повʼязане з ним виробництво фальсифікованої продукції;

залежність виробників від умов та термінів розрахунку з ритейлерами;

кризова ситуація в молочному скотарстві.

Іншим важливим джерелом інвестицій в молочну галузь є іноземне фінансування, зазначає Арсен Дідур. Наприклад, наразі СМПУ готується до підписання меморандуму з Європейською Молочною Асоціацією (EDA), яка об'єднує великих національних виробників і мультинаціональні молочні компанії.

EDA обіцяє після погодження документу всіляко сприяти тому, щоб український молочний сектор отримав фінансування з бюджету Ukraine Facility, який з великою ймовірністю буде прийнятий Радою Європи на початку 2024 року.

Більше про безальтернативність модернізації української молочної галузі читайте в статті "Українське молоко в ЄС: який шлях потрібно пройти для євроінтеграції".

Джерело фото: ua.depositphotos.com