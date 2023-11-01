Одеський завод дитячого харчування випускатиме молоко

Ультрапастеризоване молоко та вершки уже представлені у торгових мережах та закладах HoReCa

ОКЗДХ, який відомий багато років дитячим харчуванням та соками, з травня 2023 року випускає нову лінійку молочної продукції.

“Українці люблять наші продукти та довіряють їхній якості вже багато років. Це і дитяче харчування, на якому виросли декілька поколінь малят, і наші популярні соки. Цю довіру ми отримали внаслідок поєднання високої якості з доступною ціною. Наш незмінний принцип – робити продукти для дорослих за високими стандартами, як для дітей, – говорить Андрій Жуков, директор Одеського консервного заводу дитячого харчування”.

Для здійснення переробки молока побудовано новий цех та закуплене новітнє обладнання, що забезпечує переробку сирого молока та виробництво продукції за технологією ультрапастеризації. Свіже молоко найвищої якості, яке отримано з перевірених ферм, проходить миттєву обробку ультрависокою температурою (UHT), щоб довше залишатися свіжим і поживним.

Молоко та вершки виготовляють без додавання сторонніх інгредієнтів, а також на виробництві забезпечується ретельний контроль сировини та якості продукції за стандартами дитячого харчування.

Одеський завод вже випускає вершки та чотири типи молока: 1%, 2,5%, 3,2% жирності та “Barista”, з балансом жирів та білків для еластичності та стійкості пінки.

Дизайн пакетів відсилає до традиційного «білого пакету» з «дитячим» почерком, яким написана головна ідея проєкту: «добре для дітей – добре для всіх». Винятком є «Наше молоко» Barista, що має «професійний», а не дитячий дизайн.

Спробуйте «Наше молоко» та відчуйте відмінність нашого особливого підходу до якості!