Одесский завод детского питания будет производить молоко

Ультрапастеризованное молоко и сливки уже представлены в торговых сетях и заведениях HoReCa

ОКЗДХ, известный много лет детским питанием и соками, с мая 2023 выпускает новую линейку молочной продукции.

“Украинцы любят наши продукты и доверяют их качеству уже много лет. Это и детское питание, на котором выросло несколько поколений малышей, и наши популярные соки. Это доверие мы получили в результате сочетания высокого качества с доступной ценой. Наш неизменный принцип – производить продукты для взрослых по высоким стандартам, как для детей, – говорит Андрей Жуков, директор Одесского консервного завода детского питания”.

Для переработки молока построен новый цех и закуплено новейшее оборудование, обеспечивающее переработку сырого молока и производство продукции по технологии ультрапастеризации. Свежее молоко высокого качества, полученное из проверенных ферм, проходит мгновенную обработку ультравысокой температурой (UHT), чтобы дольше оставаться свежим и питательным.

Молоко и сливки производят без добавления посторонних ингредиентов, а также на производстве обеспечивается тщательный контроль сырья и качества продукции по стандартам детского питания.

Одесский завод уже выпускает сливки и четыре типа молока: 1%, 2,5%, 3,2% жирности и Barista, с балансом жиров и белков для эластичности и стойкости пенки.

Дизайн пакетов отсылает в традиционный «белый пакет» с «детским» почерком, которым написана главная идея проекта: «хорошо для детей – хорошо для всех». Исключением является «Наше молоко» Barista, имеющее «профессиональный», а не детский дизайн.

Попытайтесь «Наше молоко» и почувствуйте отличие нашего особого подхода к качеству!