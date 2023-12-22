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Молочная отрасль может получить государственные инвестиции с уплаченного ею НДС - эксперт
Украинское правительство рассматривает финансирование молочного бизнеса за счет части налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченного им в ходе отраслевой производственной деятельности. Об этом изданию Delo.ua сообщил исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины (СМПУ) Арсен Дидур.
По его словам, на недавно проведенном заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) рассматривалось предложение аккумулировать средства из НДС, уплаченного животноводческой и агроперерабатывающей отраслями, для последующих инвестиций в их развитие и модернизацию.
Согласно данным представителя СМПУ, СНБО постановил использовать предложения организации при создании концепции государственной целевой программы развития животноводства до 2033 года.
Также на заседании были определены ключевые для молочной отрасли вызовы, а именно:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
- теневой оборот сырья и связанное с ним производство фальсифицированной продукции;
- зависимость производителей от условий и сроков расчета с ритейлерами;
- кризисная ситуация в молочном скотоводстве.
Другим важным источником инвестиций в молочную отрасль является иностранное финансирование, отмечает Арсен Дидур. Например, СМПУ готовится к подписанию меморандума с Европейской Молочной Ассоциацией (EDA), которая объединяет крупных национальных производителей и мультинациональные молочные компании.
EDA обещает после согласования документа всячески способствовать тому, чтобы украинский молочный сектор получил финансирование из бюджета Ukraine Facility, который с большой вероятностью будет принят Советом Европы в начале 2024 года.
Больше о безальтернативности модернизации украинской молочной отрасли читайте в статье "Украинское молоко в ЕС: какой путь нужно пройти для евроинтеграции".
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