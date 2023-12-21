Украинское молоко в ЕС: что нужно сделать для успешной евроинтеграции

После решения о запуске переговоров по вступлению Украины в ЕС, страну ждет сложная работа по имплементации европейских норм и правил. Украинская молочная отрасль - одна из наиболее заинтересованных в евроинтеграции, поскольку на кону стоит 500-миллионный рынок сбыта, инвестиции и возможность стабильного развития. Несмотря на объемы "домашнего задания", которое должен выполнить украинский молочный бизнес, уже понятно - этот путь безальтернативен и должен быть пройден как можно быстрее.

Европейский совет 13 декабря 2023 принял решение о переговорах о вступлении Украины и Молдовы в ЕС, а уже в следующем году Украина начнет прорабатывать с Евросоюзом рамочные переговоры и начнет процесс полной интеграции всех своих институций согласно европейским стандартам.

Впрочем, работы хватит на несколько лет – согласно первичной оценке состояния имплементации актов права ЕС Украина должна "встроить" в свое законодательство около 3 тыс. европейских нормативно-правовых актов. За последние десять лет полностью имплементировано около 1400 документов.

Больше работы по внедрению законодательных актов ЕС Украине придется сделать в следующих категориях:

транспортная политика – более 400 документов;

документов; продовольственная безопасность, фитосанитарная и ветеринарная политика - более 300 ;

; свободное перемещение товаров - более 300 ;

; финансовые услуги - более 200 ;

; документация по вопросам экологии и окружающей среды - около 200.

Еще до принятия решения о начале переговоров с ЕС, в молочной отрасли Украины назрел консенсус - интеграция в европейский рынок безальтернативна в условиях, в которых оказалась Украина из-за полномасштабного российского вторжения , отмечает ведущий аналитик агентства "Инфагро" Максим Фастеев. Однако украинский бизнес самостоятельно работает над выходом на европейский рынок, и уже 55 молочных перерабатывающих площадок имеют разрешение на экспорт молочной продукции в ЕС.

"Раскладка" по молочному рынку Украины

Ситуация в украинской молочной отрасли похожа на положение дел в конце 2019 года, отмечает Максим Фастеев. В краткосрочной перспективе высокие риски для молокопереработки генерируют следующие факторы:

Резкий скачок цен на сырое молоко и соответствующий рост себестоимости производства молочных продуктов;

Одновременно с этим, в Украине существует дефицит сырого молока для внутренних нужд. Индустриальная переработка без дополнительных инвестиций не будет успевать замещать потребность внутреннего рынка в молочных продуктах, которая увеличится из-за падения предложения в индивидуальном секторе. Поэтому в развитие сектора производства сырого молока должны инвестировать молокоперерабатывающие предприятия и другие сектора экономики;



Отрицательные последствия роста импорта в Украину молочной продукции из ЕС;

Неотвратимая инфляция молочной полки на фоне сокращения общей потребительской инфляции.

Кроме того, молочное скотоводство и животноводство стало "спасательной палочкой" для украинских аграриев, занимающихся этим профильным бизнесом. За счет дешевого фуража производители молока после первого шока войны получили возможность не только покрывать ущерб в растениеводстве, но и реинвестировать прибыль в увеличение производительности и поголовья.

"Приятно видеть, что агробизнес воспользовался этой опцией (конечно, не все, а те, кто эффективен и умеет считать собственную экономику), разморозил и начал новые проекты строительства, инвестирует в нетелей и их производительность, начал считать затраты на электроэнергию и т.д. Итоги видим уже сегодня – валовое производство сырого молока в категории с/х предприятий по результатам 4 квартала 2023 года превзойдет показатели соответствующего периода 2021 года, даже несмотря на сокращение поголовья", - отмечает эксперт.

По его словам, полномасштабное российское вторжение наделало много горя и ущерба для Украины и ее промышленности. Однако, благодаря дешевым кормам и открытию рынка ЕС для украинских производителей продукции, украинские молочники во второй половине 2022 – первой половине 2023 года имели возможность выгодно продавать свою продукцию благодаря высокой мировой инфляции. Теперь, когда цены на сырое молоко в Украине сравнялись с европейскими показателями, а иногда и превышают их, текущим приоритетом для отечественной отрасли является не экспорт, а сохранение сильных позиций на собственном рынке .

Этого невозможно будет добиться без высокой экономической эффективности молочного бизнеса и его технической модернизации. Средства на нее в виде финансирования или дотаций Украина может привлекать от европейских партнеров: например, ЕС создал программу содействия Украине (Ukraine Facility) в размере EUR50 млрд на 2024-2027 годы.

Что должны сделать "молочники" для евроинтеграции?

Согласно отчету Европейской Комиссии по Украине от 8 ноября 2023 года, страна должна углублять интеграцию с ЕС по нескольким ключевым направлениям.

Безопасность пищевых продуктов животного происхождения. Степень интеграции Украины по этому направлению остается умеренной, хотя страна достигла определенного прогресса в приведении законодательства к правилам ЕС. По этому пункту осталось имплементировать 242 европейских нормативно-правовых акта. В июне 2023 года Украина сообщила о подготовке к принятию 81 документа, работа над еще 75 продолжается. Впрочем, первичное фитосанитарное законодательство в Украине еще отсутствует, сообщается в отчете Еврокомиссии.

В 2024 году страна должна, в частности:

продолжать согласование и реализацию актов ЕС для выполнения требований Соглашения об ассоциации с акцентом на санитарно-гигиенические и фитосанитарные мероприятия;

ускорить рыночную интеграцию с ЕС посредством проекта системы пилотного контроля торговли (TRACES) с последующим распространением ее использования на всю страну;

повышать безопасность пищевых продуктов путем реформирования Госпродпотребслужбы, уполномоченных лабораторий, усиления контроля безопасности пищевых продуктов и внедрения надежного эпиднадзора за болезнями и вакцинацией.

Здоровье и благополучие животных. Стандарты благосостояния фермерских животных в Евросоюзе значительно более жесткие, чем в Украине, поэтому доступ к этому рынку имеют только те украинские производители, которые уже улучшили условия содержания фермерских животных на своих предприятиях.

В феврале 2021 года Минагрополитики Украины предприняло первые шаги по приближению законодательства о благополучии животных к нормам ЕС. Однако, в украинском законодательстве о здоровье и благополучии животных все еще имеются слабые стороны - прежде всего, это касается того, что имплементация части НПА состоится не ранее 2026 года.

Интеграция Украины в рынок ЕС не дает автоматического доступа на него для всех отечественных экспортеров, а лишь стимулирует модернизировать производство в соответствии с европейскими стандартами, они смогут сохранить конкурентоспособность и открыть новые рынки сбыта.

Совместная организация рынка и маркетинговые стандарты. Украина находится на ранней стадии подготовки по этому направлению, хотя прогресс отмечается благодаря запуску Государственного аграрного реестра (ДАР) и внедрению учета фермерских хозяйств.

В 2024 году Украина должна, в частности:

завершить свою национальную стратегию развития и восстановления сельского хозяйства на 2023-2030 годы;

продолжить приведение законодательства в соответствие с требованиями ЕС, сосредотачиваясь на укреплении административного потенциала на основе фактических данных;

контролировать и продолжать регистрацию фермерских хозяйств в ГАР и готовиться к администрированию бухгалтерских данных ферм на основе законодательства ЕС.

Украинскую законодательную базу маркетинговых стандартов продукции еще предстоит согласовать с требованиями ЕС. Законодательство об ассоциации сельхозпроизводителей до сих пор ожидает принятия парламентом и лишь частично согласовывается с европейским.

Экологические вопросы в сельском хозяйстве. Это очень обширная тема, предназначенная для отдельной статьи.

Интеграция с ЕС это не только "свободная торговля" и инвестиции, это ряд жестких требований, обязательных для всех членов совместного рынка". Максим Фастеев ведущий аналитик агентства "Инфагро"

Таким образом, у украинского молочного бизнеса есть два сценария, как реагировать на евроинтеграционные вызовы:

Игнорировать их, пока они не станут обязательными для выполнения не только экспортерами, но и украинским производителем. Однако, если не заниматься этими вопросами в ближайшие годы, то отечественных операторов рынка постепенно вытеснит европейская молочная продукция, либо через несколько лет иностранные инвесторы зайдут на украинский рынок молока и молокопереработки и воспользуются упущенными возможностями неэффективного украинского бизнеса. Примечательно, что вполне реально одновременное сочетание обоих факторов;

Начать уже сейчас изучать эти вопросы и в течение следующих лет научиться их аудиту и внедрению, параллельно привлекая инвестиции под данную трансформацию. Важно, что европейские коллеги готовы содействовать (предоставлять экспертизу и знания) тем, кто стремится интегрироваться в общий рынок, отмечает эксперт.

Что делают бизнес-объединения для интеграции?

Бизнес-ассоциации активно сотрудничают между собой и правительствами Украины и стран ЕС по интеграции и решению споров, рассказывает в комментарии для издания исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины (СМПУ) Арсен Дидур. Например, когда в апреле 2023 года Польша впервые заблокировала импорт украинской продукции АПК, организация предупредила своих польских коллег, что обратится в Минэкономики и Минагрополитику Украины с просьбой ввести зеркальный запрет на период, пока не выяснится ситуация.

"Поскольку Украина является большим рынком сбыта для польских сыров, мы договорились, что если мы играем в свободную торговлю без квот, пошлин, каких-либо запретов и вмешательства в торговлю, то давайте играть совместно. Польский бизнес нас поддержал, и мы подписали с ними совместное письмо правительствам обеих стран, что польский и украинский молочные секторы предлагают принципы свободной торговли, поэтому власти не должны ей мешать", - объясняет исполнительный директор.

Таким образом, благодаря быстрому реагированию, прямым коммуникациям с партнерами и привлечению масс-медиа, организация не допустила торговых запретов или ограничений для молочных продуктов, заключает Арсен Дидур.

Другой пример – дискуссия с Болгарией, которая не хочет видеть на своем рынке украинское сухое молоко, поскольку это якобы, мешает местному фермеру получать достойную цену за сырое молоко. Эта страна импортозависима от молочных продуктов, но при этом сухое молоко используется в одних производственных процессах, тогда как сырое – в совсем других, добавляет представитель СМПУ.

Поэтому Минагрополитики Украины сейчас проводит переговоры о возможности сократить поставки сухого молока в Болгарию. Это чувствительный вопрос, потому что, если украинские заводы сократят производство сухого молока, то они не смогут производить и сливочное масло, которого в Украине и так сейчас определенный дефицит.

Подобные условия будут стоять на пути отрасли в ЕС, и украинский бизнес должен пройти их, если хочет работать на европейском рынке, отмечает Арсен Дидур. Даже если Украина не будет ничего экспортировать в Европу, она все равно будет обязана унифицировать свое законодательство с европейским.

Нужно к этому готовиться и понимать требования по всей цепочке "от поля до вилки", прослеживая безопасность и качество продукции. Также необходима собственная экспертиза и консультации с европейскими партнерами. Кроме того, нужно донести до нашего бизнеса, что просто не удастся работать, не интегрируясь с ЕС". Арсен Дидур исполнительный директор СМПУ

Организация готовится к подписанию меморандума с Европейской Молочной Ассоциацией (EDA), которая объединяет крупных национальных производителей и мультинациональные молочные компании. Документ согласует общее видение сторонами будущего отрасли, а СМПУ будет доносить это видение до украинских чиновников, чтобы позиция сектора учитывалась чиновниками на переговорах. В свою очередь, "молочники" из EDA будут доказывать свои потребности Европейской комиссии, тем самым облегчая работу и украинским, и европейским чиновникам.

Примечательно, что EDA также обещала после согласования меморандума всячески способствовать тому, чтобы украинский молочный сектор получил финансирование из бюджета Ukraine Facility , который с большой вероятностью будет принят Советом Европы в начале 2024 года.

Другим источником финансирования молочного бизнеса Арсен Дидур называет предложение аккумулировать средства с НДС, формируемые по цепи деятельности этой отрасли, и направлять их в виде инвестиционных средств в животноводство и агропереработку. Данное решение рассматривалось накануне СНБО с участием профильного министерства и представителей бизнеса.

Также отрасли требуется доступ к "долгому" кредитному ресурсу, за счет которого "молочка" получит возможность увеличивать поголовье коров и наращивать производство. В условиях войны для этого нужно соучастие государства, подчеркивает исполнительный директор СМПУ.

Максим Фастеев добавляет, что ЕС уже начинает просчитывать последствия интеграции Украины на европейские рынки, в том числе для "молочки", а также объемы субсидий, на которые сможет претендовать украинская отрасль. Несмотря на предостережения относительно конкретных товаров типа сухого молока, к молочной отрасли в Европе меньше вопросов, чем к зерну или сахару, поскольку:

Молочная отрасль Украины ориентирована в первую очередь на внутреннее потребление , которое со временем будет расти;

, которое со временем будет расти; Украина способна усилить ЕС на экспортных рынках , поскольку в Европе постепенно сокращается производство молока в рамках Green Deal и сокращение выбросов СО2, вызванных жизнедеятельностью коров. В перспективе десятилетия Украина может нарастить производство и переработку молока для самых крупных рынков Африки и Азии, куда до войны активно поставлялась украинская молочная продукция.



При этом евроинтеграция не означает остановку производства молока домохозяйствами – если украинский фермер сможет адаптироваться к европейским нормам и зарегистрируется как малый аграрный субъект, то он вполне сможет продолжать свою отраслевую деятельность, констатирует эксперт.