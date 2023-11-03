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Общество
Дата публикации

Будут иметь паспорт в "Дії". Информацию о домашних животных внесут в специальный реестр

Кот, собака
Кот и собака. Фото: StockSnap / Pixabay

Кабинет министров Украины согласовал экспериментальный проект, предусматривающий создание проекта по идентификации и/или регистрации домашних животных. Об этом 3 ноября сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, реализация такого проекта в течение двух лет является предложением Министерства аграрной политики и продовольствия и Министерства цифровой трансформации.

Целью проекта является получение оперативной и достоверной информации о животных, осуществление контроля за их численностью и размножением, вакцинацией против бешенства для обеспечения ветеринарно-санитарного и эпизоотического благополучия.

Реестр домашних животных: что будет содержать

Как сообщили в Минагрополитики, экспериментальный проект предполагает создание Единого государственного реестра домашних животных.

Участие в проекте будет добровольным, а идентификации и регистрации будут подлежать собаки, кошки и хорьки.

После регистрации животного владелец получит его цифровой паспорт в приложении "Дія". Этот паспорт можно использовать для оформления других документов на животное.

Государственное регулирование должно решить проблему наличия оперативной и надежной информации о:

  • местах содержания животных;
  • состоянии вакцинации против бешенства и других инфекционных заболеваний;
  • контроле за перемещением животных.

В Реестр домашних животных будут вноситься следующие данные:

  • информация о владельце/держателе;
  • описание животного;
  • данные об идентификации;
  • данные о вакцинации, клинических осмотрах;
  • данные паспорта.
Автор:
Артем Ющенко