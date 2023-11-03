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Будут иметь паспорт в "Дії". Информацию о домашних животных внесут в специальный реестр
Кабинет министров Украины согласовал экспериментальный проект, предусматривающий создание проекта по идентификации и/или регистрации домашних животных. Об этом 3 ноября сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
По его словам, реализация такого проекта в течение двух лет является предложением Министерства аграрной политики и продовольствия и Министерства цифровой трансформации.
Целью проекта является получение оперативной и достоверной информации о животных, осуществление контроля за их численностью и размножением, вакцинацией против бешенства для обеспечения ветеринарно-санитарного и эпизоотического благополучия.
Реестр домашних животных: что будет содержать
Как сообщили в Минагрополитики, экспериментальный проект предполагает создание Единого государственного реестра домашних животных.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Участие в проекте будет добровольным, а идентификации и регистрации будут подлежать собаки, кошки и хорьки.
После регистрации животного владелец получит его цифровой паспорт в приложении "Дія". Этот паспорт можно использовать для оформления других документов на животное.
Государственное регулирование должно решить проблему наличия оперативной и надежной информации о:
- местах содержания животных;
- состоянии вакцинации против бешенства и других инфекционных заболеваний;
- контроле за перемещением животных.
В Реестр домашних животных будут вноситься следующие данные:
- информация о владельце/держателе;
- описание животного;
- данные об идентификации;
- данные о вакцинации, клинических осмотрах;
- данные паспорта.