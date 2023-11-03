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Суспільство
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Матимуть паспорт у "Дії". Інформацію про домашніх тварин внесуть у спеціальний реєстр

Кіт, собака
Кіт і собака. Фото: StockSnap / Pixabay

Кабінет міністрів України погодив експериментальний проєкт, який передбачає створення проєкту з  ідентифікації та/або реєстрації домашніх тварин. Про це 3 листопада повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, реалізація такого проєкту протягом двох років є пропозицією Міністерства аграрної політики та продовольства й Міністерства цифрової трансформації.

Метою проєкту є одержання оперативної і достовірної інформації про домашніх тварин, здійснення контролю за їх чисельністю та розмноженням, вакцинацією проти сказу для забезпечення ветеринарно-санітарного та епізоотичного благополуччя.

Реєстр домашніх тварин: що міститиме

Як поінформували в Мінагрополітики, експериментальний проєкт передбачає створення Єдиного державного реєстру домашніх тварин. 

Участь у проєкті буде добровільною, а ідентифікації та реєстрації підлягатимуть собаки, коти та тхори.

Після реєстрації тварини власник отримає її цифровий паспорт у застосунку "Дія". Цей паспорт можна буде використовувати для оформлення інших документів на тварину.

Державне регулювання має розв’язати проблему наявності оперативної і надійної інформації щодо:

  • місць утримання тварин;
  • стану вакцинації проти сказу та інших інфекційних захворювань;
  • контролю за переміщенням тварин.

У Реєстр домашніх тварин вноситимуться такі дані:

  • інформація про власника/утримувача;
  • опис тварини;
  • дані про ідентифікацію;
  • дані про вакцинацію, клінічні огляди;
  • дані паспорта.
Автор:
Артем Ющенко