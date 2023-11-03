Матимуть паспорт у "Дії". Інформацію про домашніх тварин внесуть у спеціальний реєстр

Кабінет міністрів України погодив експериментальний проєкт, який передбачає створення проєкту з ідентифікації та/або реєстрації домашніх тварин. Про це 3 листопада повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, реалізація такого проєкту протягом двох років є пропозицією Міністерства аграрної політики та продовольства й Міністерства цифрової трансформації.

Метою проєкту є одержання оперативної і достовірної інформації про домашніх тварин, здійснення контролю за їх чисельністю та розмноженням, вакцинацією проти сказу для забезпечення ветеринарно-санітарного та епізоотичного благополуччя.

Реєстр домашніх тварин: що міститиме

Як поінформували в Мінагрополітики, експериментальний проєкт передбачає створення Єдиного державного реєстру домашніх тварин.

Участь у проєкті буде добровільною, а ідентифікації та реєстрації підлягатимуть собаки, коти та тхори.

Після реєстрації тварини власник отримає її цифровий паспорт у застосунку "Дія". Цей паспорт можна буде використовувати для оформлення інших документів на тварину.

Державне регулювання має розв’язати проблему наявності оперативної і надійної інформації щодо:

місць утримання тварин;

стану вакцинації проти сказу та інших інфекційних захворювань;

контролю за переміщенням тварин.

У Реєстр домашніх тварин вноситимуться такі дані: