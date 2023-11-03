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Матимуть паспорт у "Дії". Інформацію про домашніх тварин внесуть у спеціальний реєстр
Кабінет міністрів України погодив експериментальний проєкт, який передбачає створення проєкту з ідентифікації та/або реєстрації домашніх тварин. Про це 3 листопада повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За його словами, реалізація такого проєкту протягом двох років є пропозицією Міністерства аграрної політики та продовольства й Міністерства цифрової трансформації.
Метою проєкту є одержання оперативної і достовірної інформації про домашніх тварин, здійснення контролю за їх чисельністю та розмноженням, вакцинацією проти сказу для забезпечення ветеринарно-санітарного та епізоотичного благополуччя.
Реєстр домашніх тварин: що міститиме
Як поінформували в Мінагрополітики, експериментальний проєкт передбачає створення Єдиного державного реєстру домашніх тварин.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Участь у проєкті буде добровільною, а ідентифікації та реєстрації підлягатимуть собаки, коти та тхори.
Після реєстрації тварини власник отримає її цифровий паспорт у застосунку "Дія". Цей паспорт можна буде використовувати для оформлення інших документів на тварину.
Державне регулювання має розв’язати проблему наявності оперативної і надійної інформації щодо:
- місць утримання тварин;
- стану вакцинації проти сказу та інших інфекційних захворювань;
- контролю за переміщенням тварин.
У Реєстр домашніх тварин вноситимуться такі дані:
- інформація про власника/утримувача;
- опис тварини;
- дані про ідентифікацію;
- дані про вакцинацію, клінічні огляди;
- дані паспорта.