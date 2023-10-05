Азербайджан та Північна Македонія дозволили ввезення нових товарів агроекспорту з України

У перші дні жовтня було досягнуто домовленості щодо експорту нових видів продукції українського виробництва в Азербайджан та Північну Македонію, повідомляє Держслужба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Так, з Агентством харчової безпеки Азербайджану погоджено форму ветеринарного сертифіката на композитні продукти з вмістом м'яса птиці та молочних продуктів, доведені до кулінарної готовності, призначені для споживання людиною, що експортуються до цієї країни.

Композитні продукти, нагадаємо, - це харчові продукти, у яких містяться як продукти рослинного походження, так і перероблені продукти тваринного походження.

В свою чергу, з Агентством з продовольства та ветеринарії Міністерства сільського, лісового та водного господарства Північної Македонії погоджено форму сертифіката здоров’я для перероблених кормів для домашніх тварин (крім консервованих), призначених для відправлення до або для транзиту через цю балканську країну.

Втім, видача такого сертифікату може здійснюватися лише за умови наявності виробника у переліку потужностей, акредитованих для експорту м’ясних напівфабрикатів до Європейського союзу (доступний за посиланням).

Крім того, при оформленні зазначених вантажів транзитом через територію ЄС (а його членами є, зокрема, Угорщина, Румунія, Болгарія та Греція), необхідно дотримуватися вимог делегованого регламенту Єврокомісії № 2011/142. Погоджені ж форми сертифікатів традиційно опубліковано на сайті Держпродспоживслужби.

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