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Українським виробникам дозволили експортувати яєчні продукти в ПАР
Держслужба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів повідомляє про погодження форми ветеринарного сертифіката здоров’я на експорт перероблених яєчних продуктів з України в Південно-Африканську Республіку.
Як вказують у відомстві, воно за сприяння посольства України в ПАР домовилося про це з департаментом сільського господарства зі здоров’я тварин Міністерства сільського господарства, лісництва та рибальства ПАР ще у лютому.
Таким чином, українські виробники тепер можуть експортувати з України до ПАР перероблені яєчні продукти. Зазначену форму ветеринарного сертифіката здоров’я традиційно опубліковано на сайті Держпродспоживслужби в розділі "Міжнародне співробітництво" в рубриці "Сертифікати на експорт з України".
У профільному відомстві також вказують, що на сьогоднішні погоджено форми двосторонніх сертифікатів на експорт яєчних продуктів з країнами Європейського союзу, Азербайджаном, Гонконгом, Катаром, Південною Кореєю, Марокко, Молдовою, ОАЕ, Північною Македонією, Саудівською Аравією, Сербією, Сінгапуром, Таджикистаном, Туркменістаном, Узбекистаном та Чорногорією.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо також, що нещодавно Канада дозволила імпорт з України бджолиних маток та бджолопакетів, а Сербія - топлених жирів, не призначених для споживання людиною.
Джерело фото: ua.depositphotos.com