Українським виробникам дозволили експортувати яєчні продукти в ПАР

Держслужба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів повідомляє про погодження форми ветеринарного сертифіката здоров’я на експорт перероблених яєчних продуктів з України в Південно-Африканську Республіку.

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Як вказують у відомстві, воно за сприяння посольства України в ПАР домовилося про це з департаментом сільського господарства зі здоров’я тварин Міністерства сільського господарства, лісництва та рибальства ПАР ще у лютому.

Таким чином, українські виробники тепер можуть експортувати з України до ПАР перероблені яєчні продукти. Зазначену форму ветеринарного сертифіката здоров’я традиційно опубліковано на сайті Держпродспоживслужби в розділі "Міжнародне співробітництво" в рубриці "Сертифікати на експорт з України".

У профільному відомстві також вказують, що на сьогоднішні погоджено форми двосторонніх сертифікатів на експорт яєчних продуктів з країнами Європейського союзу, Азербайджаном, Гонконгом, Катаром, Південною Кореєю, Марокко, Молдовою, ОАЕ, Північною Македонією, Саудівською Аравією, Сербією, Сінгапуром, Таджикистаном, Туркменістаном, Узбекистаном та Чорногорією.

Нагадаємо також, що нещодавно Канада дозволила імпорт з України бджолиних маток та бджолопакетів, а Сербія - топлених жирів, не призначених для споживання людиною.

Джерело фото: ua.depositphotos.com