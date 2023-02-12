Через війну в Україні в США рекордно подорожчали яйця: скільки коштують

У грудні 2022 року десяток яєць в США коштував у середньому $4,25 (приблизно 155 грн), що вдвічі більше, ніж в той самий час 2021 року.

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Про це пише Аgroportal.ua.

Зазначається, що однією з причин такого подорожчання яєць є повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Через скорочення експорту зерна з України ціни на корм для курей (кукурудза, овес, ячмінь) значно зросли.

Крім цього, фермери додатково стикнулися зі збільшенням цін на електрику та газ для транспортування врожаю.

Ще один фактор, що спричинив зростання цін — пташиний грип, який спалахнув на початку минулого року і знову восени. Тоді популяція курей у США різко скоротилася на 44 млн голів.

Після спалаху може знадобитися кілька місяців, щоб виробництво яєць повернулося до попереднього рівня.

Але не зважаючи на подорожчання, в США зберігається високий попит на цю продукції навіть з високими цінами.

Зазначимо, яйця дорожчають не лише в США, а й в Україні. За даними Держстату, за рік вони подорожчали на 77%. Наразі середня ціна на десяток яєць становить приблизно 60 грн.

Експерти очікують, що з квітня яйця традиційно почнуть дешевшати , а ціна може зменшитися на 25-35%.

Джерело фото: ua.depositphotos.com