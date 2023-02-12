Из-за войны в Украине в США рекордно подорожали яйца: сколько стоят

В декабре 2022 года десяток яиц в США стоил в среднем $4,25 (около 155 грн), что вдвое больше, чем в аналогичный период 2021 года.

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Об этом пишет Аgroportal.ua.

Отмечается, что одной из причин такого подорожания яиц является полномасштабное вторжение России в Украину.

Из-за сокращения экспорта зерна из Украины цены на корм для кур (кукуруза, овес, ячмень) значительно выросли.

Кроме этого, фермеры дополнительно столкнулись с ростом цен на электричество и газ для транспортировки урожая.

Еще один фактор, вызвавший рост цен — птичий грипп, вспыхнувший в начале прошлого года и осенью. Тогда популяция кур в США резко сократилась на 44 млн голов.

После вспышки может потребоваться несколько месяцев, чтобы производство яиц вернулось к предыдущему уровню.

Но несмотря на удорожание, в США сохраняется высокий спрос на эту продукцию даже с высокими ценами.

Отметим, яйца дорожают не только в США, но и в Украине. По данным Госстата, за год они подорожали на 77%. В настоящее время средняя цена на десяток яиц составляет примерно 60 грн.

Эксперты ожидают, что с апреля яйца традиционно начнут дешеветь, а цена может снизиться на 25-35%.

Источник фото: ua.depositphotos.com