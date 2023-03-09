Украинским производителям разрешили экспортировать яичные продукты в ЮАР

Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщает о согласовании формы ветеринарного сертификата здоровья на экспорт переработанных яичных продуктов из Украины в Южно-Африканскую Республику.

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Как указывают в ведомстве, оно при содействии посольства Украины в ЮАР договорилось об этом с департаментом сельского хозяйства по здоровью животных Министерства сельского хозяйства, лесничества и рыболовства ЮАР еще в феврале.

Таким образом, украинские производители теперь могут экспортировать из Украины в ЮАР переработанные яичные продукты. Указанная форма ветеринарного сертификата здоровья традиционно опубликована на сайте Госпродпотребслужбы в разделе "Международное сотрудничество" в рубрике "Сертификаты на экспорт из Украины" .

В профильном ведомстве также указывают, что на сегодняшний день согласованы формы двусторонних сертификатов на экспорт яичных продуктов со странами Европейского союза, Азербайджаном, Гонконгом, Катаром, Южной Кореей, Марокко, Молдовой, ОАЭ, Северной Македонией, Саудовской Аравией, Сербией, Сингапуром, Таджикистаном, Узбекистаном и Черногорией.

Напомним также, что недавно Канада разрешила импорт из Украины пчелиных маток и пчелопакетов, а Сербия - топленых жиров, не предназначенных для потребления человеком.

Источник фото: ua.depositphotos.com