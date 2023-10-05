Азербайджан и Северная Македония разрешили ввоз новых товаров агроэкспорта из Украины

В первые дни октября была достигнута договоренность об экспорте новых видов продукции украинского производства в Азербайджан и Северную Македонию, сообщает Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Так, с Агентством продовольственной безопасности Азербайджана согласована форма ветеринарного сертификата на композитные продукты с содержанием мяса птицы и молочных продуктов, доведенные до кулинарной готовности, предназначенные для потребления человеком, которые экспортируются в эту страну.

Композитные продукты, напомним, - это пищевые продукты, в которых содержатся как продукты растительного происхождения, так и переработанные продукты животного происхождения.

В свою очередь, с Агентством по продовольствию и ветеринарии Министерства сельского, лесного и водного хозяйства Северной Македонии согласована форма сертификата здоровья для переработанных кормов для домашних животных (кроме консервированных), предназначенных для отправки или транзита через эту балканскую страну.

Впрочем, выдача такого сертификата может производиться только при наличии производителя в перечне мощностей, аккредитованных для экспорта мясных полуфабрикатов в Европейский союз (доступен по ссылке).

Кроме того, при оформлении указанных грузов транзитом через территорию ЕС (а его членами являются, в частности Венгрия, Румыния, Болгария и Греция), необходимо соблюдать требования делегированного регламента Еврокомиссии № 2011/142. Согласованные же формы сертификатов традиционно опубликованы на сайте Госпродпотребслужбы.

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