Молочная отрасль во время и после войны: есть ли перспективы восстановления рынка в Украине

На XV Всеукраинской конференции с международным участием "Молочный бизнес - 2023" игроки рынка, представители украинской власти, аналитики из Украины и Польши обсудили состояние молочной отрасли и ее перспективы послевоенного развития, которая несет значительные потери и остро нуждается в поддержке. Что происходит в украинской молочной отрасли и перспективы ли восстановления рынка в будущем читайте в материале Delo.ua.

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В текущем году сельхозпредприятия смогли увеличить производство молока. По предварительным прогнозам, они могут надоить молока почти столько же, сколько в довоенном 2021 году, 2,8 млн. т, или на 8% больше, чем в 2022 году. Директор Агентства Инфагро Василий Винтоняк говорит, что это рекордно высокий показатель за последние 20 лет.

Следует отметить, что увеличение производства произошло исключительно за счет увеличения продуктивности коров, ведь их поголовье в текущем году остается неизменным (после его сокращения на 9% в 2022 году), около 388 тыс. голов. Василий Винтоняк Директор Агентства Инфагро

В перспективе сельскохозяйственные предприятия должны ускорять процесс увеличения производства молока, чтобы компенсировать быстрое сокращение надоев в домохозяйствах. В этой категории только за последние 5 лет производство молока сократилось на 35%, до 4,5 млн. т, и дальше будет падать.

По словам Винтоняка, старшее поколение крестьян уже не в состоянии содержать скот, а молодежь считает направление экономически нецелесообразным. Поэтому аналитики Инфагро допускают ежегодное снижение производства молока населением на 10% в течение длительного времени.

Первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий подтвердил, что есть тенденция к снижению поголовья. Однако он добавил, что такая тенденция как минимум во всем Европейском Союзе.

Главное, что есть также тенденция на рост производительности с точки зрения надоев, а это то, что положительно для рынка. Тарас Высоцкий Первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины

Через десять лет в домохозяйствах вместе с семейными фермами может остаться только около 320 тыс. коров с годовым надоем не более 1,8 млн. т. Уже через 2–3 года население полностью перестанет продавать свое молоко на промышленную переработку. Однако есть надежда на развитие семейных ферм, деятельность которых сейчас считается достаточно перспективной.

Исходя из приведенного сценария, сельскохозяйственные предприятия только для обеспечения внутреннего спроса должны значительно увеличивать производство молока не только за счет лучшей продуктивности, но и существенного увеличения поголовья коров.

По приблизительным подсчетам аналитиков Инфагро, для формирования положительного молочного баланса за десять лет промышленное молочное стадо нужно увеличить вдвое. Совершить такой прорыв в отрасли крайне сложно, но возможно, говорит Винтоняк.

Сейчас аграрии на фоне проблем с экспортом зерновых и масличных начали понимать, что молочное направление – это всегда реальные деньги, и они будут больше инвестировать в переработку агропродукции, в том числе и животноводство.

Но в любом случае определенное время в Украине будет существовать дефицит молока, потому что с одной стороны, его предложение из домохозяйств стремительно падает, с другой стороны, для обеспечения даже внутреннего спроса украинские заводы должны существенно увеличить объемы переработки молока, замещая домашние молокопродукты, потребление которых будет падать.

После существенного падения в 2022 году, в 2023 году, по предварительным оценкам, объемы переработки молока возрастут на 7% до 2,9 млн. т, а по экспертным прогнозам потребность заводов в сырье уже лет через 7–8 может удвоиться. То есть молочная промышленность Украины может развиваться исключительно при существенном увеличении производства молока сельскохозяйственными предприятиями.

С началом полномасштабной войны производство большинства молокопродуктов сократился. В текущем году происходит возобновление производства, но заметное увеличение объемов ожидается только по свежим молокопродуктам и сырам, хотя и по этим категориям довоенного уровня достигнуто не будет.

В долгосрочной перспективе выпуск свежих молокопродуктов в Украине вырастет в разы, рост производства в категории сыров, масла и сухих молокопродуктов будет менее существенным, в определенный период производство сухих молокопродуктов будет даже ниже, чем в 2023 году.

Потребление населения

В прошлом году из-за войны большое количество украинцев уехало за границу, но сейчас они постепенно возвращаются. Это способствует определенному увеличению потребления молокопродуктов в стране, хотя это увеличение пока незначительно еще и из-за экономического кризиса и низкой платежеспособности населения. По прогнозам аналитиков Инфагро, общее потребление молокопродуктов в 2023 году вырастет на 6% и составит около 6,5 млн т (в эквиваленте молока), а продажи промышленной продукции увеличатся на 13%.

Прогресс есть, но потребление молокопродуктов среднестатистическим жителем страны еще достаточно низкое. Однако следует отметить, что до довоенного уровня общее потребление молока и молочных продуктов в среднесрочной перспективе не увеличится. Так что 8 млн. тонн молока для собственного потребления украинцам нужно будет не скоро.

Причиной таких пессимистических прогнозов является не лучшая демографическая перспектива. Эксперты считают, что даже лет через пять после победы Украины вряд ли будет проживать более 34 млн. человек.

Относительно внутреннего потребления Высоцкий подтвердил, что оно сократилось, но постепенно восстанавливается из-за возвращения людей в страну. Потенциально потребление молочной продукции можно увеличить, и это заложено в стратегии развития отрасли.

Хотел бы напомнить некоторые положительные вещи относительно долгосрочной стратегии школьного питания, принятой в октябре этого года правительством. В рамках стратегии для начала нужно обеспечить сбалансированное питание школьников 1-4 классов. Этот сегмент должен также обеспечить увеличение внутреннего потребления. Также это касается и структуры МО. Тарас Высоцкий Первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины

Внешняя торговля

До войны торговый баланс менялся не в пользу украинских продавцов, экспорт быстро падал, внешние закупки увеличивались. В 2021 г. и экспорт, и импорт молокопродуктов в эквиваленте молока составил около 0,6 млн. т.

Такие негативные изменения продолжались бы, если бы не война, как это ни прискорбно звучит. Несмотря на проблемы, вызванные этой войной, в прошлом году украинские производители молокопродуктов смогли неплохо заработать на экспорте. Василий Винтоняк Директор Агентства Инфагро

Производители были вынуждены искать внешние рынки сбыта из-за существенного снижения внутреннего потребления. К их счастью, в прошлом году сложилась достаточно благоприятная конъюнктура мировых рынков, цены поднимались до рекордных высот. Но больше продавцы должны решить дружественные европейские страны, которые позволили завозить на свой рынок молокопродукты из Украины без пошлин и квот, а также упростили транзит через страны ЕС для поставок в третьи страны.

В 2023 году также нет пошлин и квот для экспорта в ЕС, есть возможность транзита, но слишком сильно упали цены внешнего спроса. Отдельные товары за год подешевели вдвое, поэтому украинские экспортеры молокопродуктов большую часть года работают на грани убыточности. Но для цен мировых рынков характерна цикличность – дешевые молокопродукты в этом году, значит, будут дорогими в следующем.