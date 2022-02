В Украине увеличивается молочный дефицит: власть помогает производителям "для вида", а импорт продолжает расти

В последние годы в Украине все больше сокращается поголовье крупного рогатого скота, в результате чего молока для переработки становится все меньше. Украинские молочники уверены: отрасль на пике кризиса, и если ничего не предпринять, на полках украинских магазинов вскоре может оказаться до 50% импортной молочной продукции. Почему так и какие инвестиции нужны, чтобы спасти ситуацию, разбиралось Delo.ua.

В конце января 2022 года в Комитете по вопросам экономического развития состоялось рабочее совещание, на котором участники молочного рынка, профильные ассоциации и представители власти обсудили текущую ситуацию в молочной отрасли — по мнению первых, уже критичную.

Участники рынка уверены: чтобы ее восстановить, нужна целая стратегия и больше финансирования. Но власть считает, что положительный результат дает уже существующая программа финансирования животноводческой отрасли. Кто ближе к истине, разбиралось Delo.ua.

Почему молочная продукция из Украины уходит в дефицит

Сегодня в "молочке" работают 178 молокоперерабатывающих предприятий. Но из-за подорожания энергоресурсов часть из них вскоре может закрыться. Также негативно сказывается на рынке молочной продукции повышение стоимости для конечного потребителя, внедрение НАССР для улучшения качества молока, дорогие ингредиенты для кормов и сокращение поголовья скота.

По данным Госстата, объем производства молока в домохозяйствах в 2021 году составил 6 млн тонн при том, что в 2019 году этот показатель был в пределах 7 млн тонн. То есть за два года объем производства молока в домохозяйствах Украины снизился почти на 17%.

Инфографика: Татьяна Кравченко / Delo.ua

Как результат — увеличился дефицит молока для переработки. Например, если в 2019 году на переработку поступило 3,8 млн тонн молока, то в 2020-м — 3,5 млн тонн. А в 2021 году еще меньше — 3,2 млн тонн молока. То есть за два года объем молока, поступающего на переработку, сократился почти на 19%.

Но если учесть, что в 2021 году в Украине сельхозпредприятия и домохозяйства суммарно произвели 8,7 млн тонн молока, а на переработку поступило только 3,2 млн тонн, значит, рынок продолжает уходить в тень.

Почему растет теневой рынок молока и что нужно, чтобы вернуть фермеров на легальный

По подсчетам Союза молочных предприятий, в тени находится сегодня примерно 20% сырья. В основном оно поступает на перерабатывающие предприятия, которые в том числе занимаются фальсификатом или производят продукцию низкого качества. Один из самых популярных молочных продуктов-фальсификатов — сливочное масло. Только за 2021 год Госпотребслужба изъяла из магазинов 13 тонн его фальсификата.

Поэтому профильные ассоциации призывают государство вмешаться — оказать фермерам финансовую поддержку, чтобы те имели возможность улучшить свой продукт и тем самым вернуть молоко с теневого рынка на легальный.

Также стоит учесть, что с момента вступления в силу Договора Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products (ACAA), который является частью Соглашения об Ассоциации Украины с ЕС, в нашей стране началась гармонизация законодательства с законодательной базой ЕС. Как следствие, для производителей, импортеров, распространителей оптовой и розничной торговли заработали новые правила, основанные на принципах НАССР. Работать по ним нужно и украинской молочной отрасли.

Поэтому крупные молочные предприятия постепенно совершенствуют качество молока, и переработчики закупают его охотнее, чем от населения. По последним данным, от сельхозпроизводителей на перерабатывающие предприятия сегодня поступает уже больше 70% молока. А продукт частных ферм, которые не располагают финансовой возможностью улучшать свои производства и тем самым доводить их до стандартов качества HACCP, пользуется спросом у переработчиков все меньше.

Почему крупный рогатый скот перекочевал из Украины и как это исправить

Помимо этого, для "молочников" из крупных предприятий и населения осложняет ситуацию сокращение поголовья крупного рогатого скота. При этом как раз у последних сокращение наиболее существенное. Эта тенденция набирает обороты не только в Украине, но и в мире, в том числе и из-за урбанизации.

Поэтому в прошлом году украинские фермеры резко нарастили импорт крупного рогатого скота: за первый квартал 2021 года объем его импорта в денежном выражении составил 17,9 млн гривен, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Но, несмотря на импорт, динамика сокращения поголовья по-прежнему негативная. У частного сектора на конец 2021 года поголовье сократилось на 25%, а к концу 2022 года эта цифра может вырасти. У сельхозпредприятий ситуация получше: в 2021 году сокращение поголовья достигло лишь 8%. В целом же общее количество коров в Украине приближается к 1,5 млн голов, что на 6,6% меньше, чем в январе 2021 года.

Инфографика: Татьяна Кравченко / Delo.ua

В Министерстве аграрной политики и продовольствия считают, что поголовье сокращается из-за массового вывоза племенного скота из Украины в Узбекистан и Казахстан. Этому способствует нулевая таможенная ставка. А вывозят в основном потому, что цены на племенных коров в этих странах немного выше, чем в Украине. Поэтому в правительстве не исключают, что исправить ситуацию может повышение таможенной ставки.

Но в Ассоциации производителей молока с этим не согласны. Благодаря экспорту фермеры, которые не могут получить ожидаемый уровень прибыли от продажи молока, имеют возможность зарабатывать. А таможенная пошлина их этой возможности лишит, поскольку эту нишу на внешнем рынке займут другие экспортеры.

В Ассоциации допускают введение таможенных пошлин разве что на молодняк, поскольку телята, которых перестанут экспортировать, могут в будущем пополнить украинские молочные фермы.

Экспорт молочных продуктов падает, а импорт растет

Сокращение поголовья крупного рогатого скота и объемов производства "молочки" привело к падению экспорта готовой молочной продукции. К примеру, в 2020 году Украина экспортировала ее на 13,8% меньше, чем в 2015-м. А сливочного масла и сыров — на 38,6% и 11,3% соответственно.

В прошлом году ситуация не улучшилась: за 11 месяцев 2021 года экспортные поставки молока и молочных продуктов сократились по сравнению с 2020 годом на 17,2%, а сливочного масла — на 7,8%. Лучше всего в экспортном плане чувствовали себя производители сыров, которые экспортировали на 14% больше продукта, чем в 2020 году.

Закономерно, что со снижением экспорта и уменьшением "молочных" мощностей украинских производителей растет импорт молочной продукции, а зарубежные производители все больше конкурируют с отечественными на внутреннем рынке. Так, в 2020 году импорт молока и молочных продуктов по сравнению с 2019 годом вырос на 119%, то есть больше чем в два раза. По сливочному маслу и другим жирам ситуация еще хуже: импорт увеличился на 194%, а сыров мы стали импортировать больше на 97,1%.

За 11 месяцев 2021 года импорт молока и молочных продуктов вырос по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 32,9% , сыров — на 16,7%, а импорт масла сливочного и жиров сократился на 8,6%.

Кроме того, на рынке не исключают, что вскоре Украина нарастит импорт не только готовой молочной продукции, но и молочного сырья, поскольку у нас оно в дефиците, а на европейском рынке в излишке.

Государство поддерживает отрасль, но этого недостаточно

В прошлом году в правительстве заявили, что на поддержку молочной отрасли государство выделяет 4,4 млрд гривен. Средства предназначены для поддержки частных фермеров и компенсации до 80% за племенное поголовье. Но по факту за прошлый год на "молочников" потратили лишь 2,4 млрд гривен, то есть около 50%. Остальные средства пошли на поддержку хмелеводства, другие виды животноводства, виноградорство и возмещение купленной техники. Кроме того, логично предположить, что далеко не всем фермерам выгодно выходить из тени. А без этого на господдержку претендовать нельзя.

Несмотря на это, в Минэкономики все же видят положительные изменения после финансирования, поэтому в 2022 году правительство намерено расширить программу и выделить 8 млрд гривен на развитие молочной отрасли. Но в Союзе молочных предприятий считают, что этого недостаточно и для развития молочной отрасли нужна комплексная стратегия.

Например, нужно увеличить производство молока минимум на 4 млн тонн. Но чтобы произвести 1 млн тонн молока, необходимо инвестировать порядка $1 млрд. А значит, для увеличения объемов на 4 млн тонн молока вложить нужно не менее $4 млрд. И если этого не сделать, на полках украинских магазинов вскоре половина молочной продукция будет представлена импортом.

Господдержка молочной отрасли в таком объеме для европейских стран не редкость. Например, Польша на протяжении 2003-2018 годов выделила из бюджета 30 млрд евро на закупку оборудования и обустройство инфраструктуры молочных предприятий. Германия за этот же период субсидировала молочную отрасль на сумму 64 млрд евро. На фоне этих цифр украинские 4,4 млрд гривен господдержки выглядят неубедительно.

Кроме того, в Украине действует программа компенсации налоговых процентных ставок для приобретения сельхозтехники, но молочная отрасль по каким-то причинам в этой программе в полной мере не участвует. Также с 2017 года в ЗУ "О государственном бюджете" предусмотрено, что не менее 1% аграрного ВВП страны, а это 6-7 млрд гривен, должно направляться на государственные программы развития АПК, однако украинские аграрии о таких суммах только слышали, но не видели.

"Молочники" уверены: чтобы стимулировать отрасль, властям необходимо пересмотреть программу господдержки, помочь в привлечении зарубежных инвестиций, импортировать оборудование для предприятий и детенизировать рынок.

Также важно возобновить программы целевых поддержек, включая компенсацию процентных ставок по кредитованию, создать программу стимулирования покупательской способности, чтобы закладывалась компенсация на любую приобретенную единицу продукции. И помочь производителям молочной продукции с выходом на внешние рынки.