В мире сокращается производство молока

В ноябре 2021 года во всем мире уменьшилось производство молока и молочной продукции. Так, по данным Инфагро, в Соединенных Штатах Америки по сравнению с предыдущим годом производство молока снизилось на 0,4%, на 1,5% в Новой Зеландии и на 0,8% в Австралии.

Как информируют в издании, производство также остается низким в крупнейших молочных странах Европы.

В частности, производство в Германии упало на 2,9% по сравнению с прошлым годом, во Франции – на 2,6%, в Великобритании – на 2% и в Нидерландах – на 4%. Аргентина является единственным крупным экспортером молочной продукции, где производство молока выросло.

Производство молока в Аргентине в ноябре выросло на 4,5% по сравнению с предыдущим годом.

В то же время, по информации Daily Dairy Report, рекорд Южной Америки, который противодействует глобальной тенденции сокращения производства, может оказаться под угрозой из-за роста затрат и неблагоприятной погоды в Аргентине и Уругвае.

В издании отмечают, что крупнейшие экспортеры молочной продукции сокращают поставки с сентября, это очень резкий глобальный дефицит.

При этом западные СМИ уверяют, что резкое повышение цены, сигналом о котором были последние торги GDT в январе, в любом случае приведет к возобновлению производства молока, так как его производители реагируют на рост цен. Однако в ближайшее время, как отмечают аналитики, рынок не ожидает избытка молока.

Так, издание USDA Dairy Market News сообщает, что в Западной Европе "ожидается, что производство молока в 2022 году будет ниже желаемого", что, вероятно, позволит контролировать производство масла и сухого молока.

В свою очередь в обзоре рынка торговой компании Т.С. Jacoby & Со говорится, что "производители молока в традиционно молочных европейских странах по возрасту выбывают из бизнеса, а поскольку правительство посылает четкие сигналы о том, что оно готово задушить коммерцию, чтобы выполнить свои экологические обязательства, становится все меньше молодых фермеров, которые могут их заменить". Эксперты подчеркивают, что поголовье коров в ЕС сокращается.

Тем временем нехватка рабочей силы, дорогостоящие сырьевые ресурсы и влажная погода негативно повлияли на надои в Австралии и Новой Зеландии, и пройдет несколько месяцев, прежде чем наступит новый сезон и производители смогут увеличить свои стада, чтобы воспользоваться рекордно высокими ценами на молоко.

И даже в случае высоких цен усиление экологических ограничений может ограничить рост производства молока в Новой Зеландии.

Ранее сообщалось, что в октябре 2021 года цены на продовольствие в мире выросли до десятилетнего максимума. Наибольший рост показали растительные масла, зерновые культуры и молочная продукция.

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