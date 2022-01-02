Минагро подписало меморандум с производителями товаров социального значения

Министерство аграрной политики и продовольствия подписало меморандум с производителями товаров, имеющих социальное значение. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

"Сегодня подписан Меморандум с представителями ассоциаций, производящих товары, имеющие существенную социальную значимость. Это прежде всего производители хлеба, муки, молочной продукции, подсолнечного масла, яиц и курятины", — написал министр.

Он добавил, что указанный меморандум это свидетельство того, что найдены компромиссные решения для взаимопонимания между государством и бизнесом.

"Мы объединили усилия, чтобы создать благоприятные условия для производителей с целью стабилизации цены на природный газ собственной добычи на основе законности, прозрачности, честной конкуренции и социальной ответственности", - отметил Лещенко.

Напомним, 30 декабря Кабинет министров установил в размере не выше 1% торговую надбавку за поставку природного газа собственной добычи для удовлетворения потребностей производителей ряда продовольственных товаров, имеющих существенную социальную значимость.

Решение распространяется на компании, для которых основным деятельности является производств муки пшеничной первого сорта, молока пастеризованного жирностью 2,5% (в пленке), хлеба ржано-пшеничного, яиц куриных категории С1, птицы (тушки куриной), а также батона и подсолнечного масла, которые были внесены в соответствующий перечень также 30 декабря.

При этом оно касается лишь периода до конца карантина по Covid-19, но не позже конца апреля 2022 года.

Кроме того, на этот период установлен на уровне 24% предельный уровень снабженческо-сбытовой надбавки (снабженческого вознаграждения) к цене газа собственной добычи (без учета рентных платежей), продаваемой производителям указанной агропродукции.

Ранее представители молочной и хлебной индустрии, а также птицеводы предупредили о возможном прекращении производства в своих отраслях из-за катастрофического для них роста цен на газ до 60 грн за кубометр с января.