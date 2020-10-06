Потребрынки 40 минут назад

Украинские фермеры отказываются от выращивания томатов

Бизнес на помидорах перестает приносить ожидаемый доход по ряду причин

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Высокая себестоимость томатов объясняется стремительным распространением в Украине вредителя пасленовых — южноамериканской томатной минирующей моли Tuta absoluta.

Об этом рассказал фермер Сергей Соколов из Каменско-Днепровского района Запорожской области (Украина), передает Agro Times.

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По словам фермера, в нынешних условиях сложно планировать следующий сезон. В частности, высока вероятность того, что все больше фермеров откажутся от выращивания томатов, особенно второго оборота.

Кроме вредителей, стабильно работать фермерам мешает импорт.

"Сейчас цена на украинские томаты высокая, можно зарабатывать. Но как только массово пойдет импортная продукция, цена сразу просядет. Обычно это наблюдается в 20-ых числах октября. То есть в период, когда цена должна расти на фоне роста производственных расходов на отопление теплиц, она начинает снижаться. Фермерам и так сложно, российский рынок закрылся, так еще и импорт давит. Украинских производителей государство не защищает, импорт не ограничивает. Фермеры выходят из ситуации, как могут", — рассказал Соколов.

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Он отметил, что в его районе наблюдается наибольшая концентрация пленочных теплиц в Украине.

"В прошлом году я потратил на борьбу с южноамериканской томатной молью в своих теплицах 70 тысяч грн, а в этом году — в полтора раза больше. Поэтому могу только надеяться, что расходы все-таки окупятся", — подчеркнул фермер.

Напомним, за первое полугодие 2019 года в Украину завезли 55 тысяч тонн томатов, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

 

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