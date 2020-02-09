Потребрынки 1 час назад

Цены на турецкие томаты в Украине за неделю упали почти на 40%

Аналитики рынка считают, что главной причиной негативного ценового тренда в сегменте импортных томатов является невысокий спрос на данную продукцию

Цены на турецкие томаты в Украине за неделю упали почти на 40% Цены на турецкие томаты в Украине за неделю упали почти на 40%
Фото: Pixabay

На сегодняшний день турецкие томаты поступают в продажу по цене 28-30 грн/кг (1,14 — 1,22 доллара за кг), что в среднем на 39% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели, сообщает east-fruit.com.

По информации издания, предложение томатов на внутреннем рынке значительно увеличилось, в то время как спрос на продукцию постепенно снижался.

"Позитивная динамика, наблюдавшаяся в данном сегменте рынка в течение последних нескольких недель, послужила поводом для импортеров к увеличению поставок томатов из Турции", — сообщают специалисты.

Аналитики считают, что украинские трейдеры, несмотря на высокое качество продукции, вынуждены были снижать отпускные цены в сегменте импортных томатов, чтобы ускорить темпы сбыта имеющейся продукции.

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"Главной причиной негативного ценового тренда в сегменте импортных томатов является невысокий спрос на данную продукцию. Оптовые компании и розничные сети закупают томаты мелкими партиями, ссылаясь на низкую заинтересованность потребителей. При этом, предложение импортной продукции достаточно объемное, тогда как спрос на нее довольно сдержанный", — добавляют эксперты рынка.

Таким образом, на складах компаний скапливаются значительные объемы нереализованной продукции, из-за чего продавцы готовы и дальше уступать в цене.

Цены на импортные томаты в Украине уже в среднем на 45% ниже, чем в начале февраля прошлого года. За аналогичный период 2019 цена на турецкие томаты были в диапазоне 52 — 54 грн/кг.

Напомним, за первое полугодие 2019 года 6 месяцев 2019 года в Украину завезли 55 тысяч тонн томатов, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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