В Украине растет себестоимость производства молока

Предстоящей зимой в Украине будет наблюдаться дефицит молока. Об этом сообщила аналитик Ассоциации производителей молока Яна Линецкая, передает "Агробизнес сегодня".

"Однако традиционного сезонного роста цен на молоко-сырье пока никто не ожидает, ведь ситуация у переработчиков достаточно критическая. Основной причиной становится подорожание природного газа, на котором работают перерабатывающие мощности", — отметила она.

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По ее словам, этот фактор коснется и производителей.

"Уже сейчас посевная для них под угрозой из-за космических цены на минеральные удобрения. Так, цена на карбамид за несколько дней выросла почти до 28 тысяч грн. Кроме того, на рынке трудно найти удобрения. Значительная часть предприятий из-за высокой цены природного газа просто приостановили производство", — пояснила Линецкая.

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Такая ситуация также является фактором роста себестоимости производства молока. Корма этого года тоже не будут дешевыми.

Она добавила, что это касается не только Украины, но и всего мирового молочного рынка.

Напомним, по данным Госстата Украины, по итогам первых двух месяцев 2021 года производство молока уменьшилось почти на 5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Произведено всего 1,06 млн тонн молока.

По итогам 2020 года, Украина импортировала 92 тысячи тонн молочной продукции — на 113% больше, чем в 2019 году, при этом экспорт упал на 15,6%, до 109 тысяч тонн, что привело к падению внешнеторгового баланса до $77,5 млн.