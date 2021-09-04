В Украине продолжают расти цены на молоко

В Украине продолжается рост закупочных цен на молоко. Как информирует SEEDS, причиной такой ситуации на внутреннем рынке является уменьшение предложения сырого молока.

По данным издания, за последний месяц цены в среднем выросли на 0,3 грн за килограмм. При этом, цены более заметно выросли на молоко низших сортов. Таким образом, разница между котировками продукта различных категорий уменьшилась.

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Как отметил аналитик Ассоциации производителей молока (АПМ) Владимир Андриец, такая ситуация является временной.

"Сейчас зафиксированы следующие средние цены на молоко-сырье: экстрасорт — 10,65 грн/кг (+20 копеек), высший — 10,50 грн/кг (+30 копеек), первый — 10,30 грн/кг (+ 40 копеек) без НДС. Средние цены на крупные и средние партии молока экстрасорта по регионам: север и центр — 10,8 грн/кг, юг — 10,9 грн/кг, восток — 10,75 грн/кг, запад — 10,70 грн/кг", — сообщили в отраслевой ассоциации.

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Аналитики АПМ подчеркнули, что подорожание сырого молока в Украине будет продолжаться не менее двух месяцев. Кроме этого, вырастут и розничные цены на молочную продукцию.

"Фактором, оказывать поддержку ценам, конечно, будет дефицит сырья, который будет усиливаться и в дальнейшем. Одним из главных факторов, который может противодействовать этому, является отрицательная рентабельность производства молочной продукции у переработчиков, которые оказались между тисками стоимости сырья и сопротивления со стороны торговых сетей. Тем не менее, экономика производства готовой продукции потребует пересмотра отпускных цен, что может стать причиной роста цен на полках этой осенью", — заявил Андриец.

Напомним, по данным Госстата Украины, по итогам первых двух месяцев 2021 года производство молока уменьшилось почти на 5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Произведено всего 1,06 млн тонн молока.

По итогам 2020 года, Украина импортировала 92 тысячи тонн молочной продукции — на 113% больше, чем в 2019 году, при этом экспорт упал на 15,6%, до 109 тысяч тонн, что привело к падению внешнеторгового баланса до $77,5 млн.