Импортные и украинские сыры будут дорожать: почему производителям сложно сдерживать цену

Во всем мире молочные продукты растут в цене. В том числе и сыры. Из-за подорожания сырья только за последние 2 недели их стоимость увеличилась минимум на 8%. И следующее подорожание может произойти в ноябре — декабре. Производители признают, что работают при низкой рентабельности, используя подорожавшее молоко. И потому стоимость сыров и другой молочной продукции пересматривают раз в два месяца, увеличивая ее на 3-4%.

Почему украинские сыры дорожают сильнее импортных

По словам директора Infagro Василия Винтоняка, основная причина удорожания украинских и импортных сыров - дефицит молока и увеличение его стоимости. Если сравнивать с соседними Польшей, Беларусью и Россией, где стоимость молока ниже, в Украине сыры на порядок дороже.

Например, себестоимость импортного сыра Эмменталь составляет около 155 грн/кг. В то же время украинский сыр типа "российский" даже от малоизвестных производителей, как правило, в крупном опте предлагается дистрибьюторам не дешевле 175 грн/кг. А за счет наценок дистрибьютора — 12%-15%, и торговой сети — еще 15%-20%, розничная стоимость легко может превышать 200 гривен за килограмм.

По словам Винтоняка, помимо стоимости сырья другой немаловажный фактор ценообразования у сыров — количество людей, задействованных в их производстве. Например, на современных и модернизированных европейских предприятиях, где человеческий ресурс сведен к минимуму и все процессы максимально автоматизированы, расходы при призводстве ниже, чем в Украине. Кроме того, на себестоимость сыров влияет количество произведенного продукта — чем его больше, тем ниже его стоимость.

"Во многих странах Европы работают огромные заводы, которые производят большое количество сыров, а себестоимость производства товаров на таких предприятиях ниже, чем у украинских крупных производителей, не говоря уже о средних и мелких. При том, что больших заводов в Украине не так много", — рассказал Винтоняк.

Из-за того, что импортные сыры дешевле украинских, спрос на них выше. Соответственно, доля импорта на украинском рынке растет. Только в текущем году его стало больше на 15%, если сравнивать с прошлым годом. В основном, больше ввозят белых сыров: моцареллы, мягких сыров типа камамбер и тд. По прогнозам Винтоняка, до конца года зарубежных сыров у нас может стать еще больше, но уже незначительно.

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Какие сыры предпочитают украинцы

Твердые и полутвердые сыры по типу гауда стало сложней продвигать на украинском рынке, при том, что они дешевле, чем мягкие сыры. По мнению эксперта Infagro, украинский потребитель не настолько сильно привык к импортным твердым сырам, поэтому спрос значительно не растет. Однако Василий Винтоняк отметил, что украинцы уже начали привыкать к польскому твердому сыру.

По Василия Винтоняка, из-за подорожания потребление украинских сыров может снизиться, поскольку отечественным производителям все сложнее конкурировать с импортом. По этой же причине украинский сыр практически некуда экспортировать. Небольшие объемы идут только в Казахстан и Молдову. Раньше много украинских сыров продавали в Россию, но сегодня этот рынок закрыт.

Все это, по мнению эксперта Infagro, может привести к тому, что мелкие и средние производители будут сворачивать свои производства.

Наталья Лошакова, специально для Delo.ua

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