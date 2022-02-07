В Украине резко упало производство молочных продуктов — такого не было с 2015 года

По итогам 2021 года общее производство продуктов переработки молока в Украине сократилось на 7,5% по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщил "Союз молочных предприятий Украины".

"Такого стремительного падения не наблюдалось с 2015 года. В 2020 году объемы производства молокопродуктов оставались неизменными по сравнению с 2019 годом. Более низким значением индекса объемов производства из пищевой отрасли характеризуется только производство растительного масла (79,4%) и производство продукции мукомольной промышленности (87,2%)", — говорится в сообщении.

Производство молока (в упаковках до 2 литров) жирностью от 1% до 6% сократилось на 6,7% по сравнению с 2020 годом — до 458,4 тысячи тонн; сгущенных молока и сливок — на 10,4%, до 32,7 тысячи тонн. А наибольшее снижение произошло по сливкам жирностью 6-21% — более чем на 30%, до 13 тысяч тонн.

Практически неизменным осталось производство жидких йогуртов и кисломолочной продукции.

Причину такого спада в СМПУ видят в возникновении ценовой диспропорции. Производители молокопродуктов не могут принять самостоятельного решения о росте цены — это необходимо согласовать с торговыми сетями, а перерабатывающие заводы до определенного времени "накручивали" уровень цен на молочное сырье.

Аграрии отмечают, что производство молока сокращается во всем мире. В частности, производство в Германии упало на 2,9% по сравнению с прошлым годом, во Франции — на 2,6%, в Великобритании — на 2% и в Нидерландах — на 4%. Аргентина является единственным крупным экспортером молочной продукции, где производство молока выросло.

При этом в 2021 году Украина экспортировала 459 тысяч тонн мяса птицы и обновила абсолютный рекорд объема зарубежных поставок такой продукции. Причем страна в прошлом году увеличила выручку от экспорта мяса и субпродуктов на 30%, до $846 млн.