Украина экспортировала рекордные объемы курятины в прошлом году

В 2021 году Украина экспортировала 459 тысяч тонн мяса птицы и обновила абсолютный рекорд объема зарубежных поставок этой продукции.

Об этом сообщает пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

По словам сотрудника отдела экономики аграрного производства и международной интеграции Института аграрной экономики Богдана Духницкого, в 2021 году на 29% увеличилась стоимость украинского экспорта мяса птицы, до $716 млн.

Кроме того, Украина в прошлом году увеличила выручку от экспорта мяса и субпродуктов на 30%, до $846 млн.

Эксперт рассказал, что в прошлом году продолжалась диверсификация сбыта мяса и субпродуктов украинского производства. В настоящее время отечественная мясопродукция экспортируется в страны Ближнего Востока, другие части Азии, Евросоюза, СНГ и Африки. При этом доля стран ЕС в стоимостном выражении составила 24%.

Духницкий отметил, что характерной чертой 2021 года явилось дальнейшее усиление позиций Саудовской Аравии, которая в 2020 году впервые возглавила рейтинг импортеров украинского мяса. В 2021 году эта страна закупила 101 тысяч тонн украинской продукции на сумму $190 млн, увеличив свою долю в нашем экспорте до 22,5%. На втором месте оказались Нидерланды, закупившие около 58 тысяч тонн украинского мяса птицы на сумму $136 млн. Доля этой страны в общей структуре экспорта составила 16,1%.

Значительными являются также доли Китая (7,2%), ОАЭ (4,7%), Словакии (4,7%), Азербайджана (3,9%), Белоруссии (3,6%) и Казахстана (3,5%). ). В целом эти страны принесли 2/3 доходов от продажи Украиной мяса на глобальном рынке, отметил эксперт.

Духницкий подчеркнул, что в течение всего 2021 года у украинских экспортеров был запрет на поставки курятины в Европейский Союз из тех регионов нашей страны, где был выявлен птичий грипп, однако это не повлияло существенно на итоговые показатели.

Напомним, 17 января Евросоюз снял ограничения на ввоз продукции птицеводства из Украины.

Отметим, Украина вошла в топ-10 мировых поставщиков мяса курицы, заняв шестое место в рейтинге аналитического агентства Index Mund. Лидером рейтинга стала Бразилия. Экспортеры этой страны отгрузили в 2021 году на внешние рынки более 4 миллионов тонн курятины.