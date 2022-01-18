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Евросоюз снял ограничения на ввоз продукции птицеводства из Украины
Европейский Союз разрешил ввозить на свою территорию продукцию птицеводства из Украины, отменив ограничения, которые действовали больше года. Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Эти ограничения действовали с декабря 2020 года из-за случаев высокопатогенного гриппа птицы, обнаруженных на территории Украины.
"Продукция птицеводства составляет значительную долю украинских товаров, которые экспортируются в ЕС. Принятое решение позволяет возобновить экспорт продукции птицеводства по всей территории страны", — рассказала председатель Госпотребслужбы Владислава Магалецкая.
Уточняем, что ЕС ранее признал зонирование Украины за высокопатогенным гриппом птицы. Поэтому ограничения на ввоз птицы касались только карантинных зон, в которых были обнаружены случаи болезни. В то же время украинские экспортеры свободно поставляли в страны Евросоюза продукцию с неинфицированных территорий.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Вспышек высокопатогенного гриппа птицы ликвидировали на всей территории Украины, кроме того, приняли меры по предотвращению распространения болезни. Поэтому ограничения сняли в полном объеме.
Ранее, даже несмотря на ограничения на некоторых рынках, Украина попала в десятку мировых экспортеров курятины. За весь 2021 год из нашей страны поставили на внешние рынки 440 тысяч тонн курятины.
Кроме того, в 2021 году Украина существенно нарастила производство курятины. В течение года производство замороженной курятины в Украине увеличилось на 20%. При этом производители этой продукции столкнулись со сложностями, связанными с ростом цен на газ.
Фото: Depositphotos